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    首頁 > 政治

    又來了！網傳「總統夫人在美買億元豪宅」 府斥惡意造謠

    2026/05/02 06:32 記者蘇永耀／台北報導
    近期社群流傳「總統夫人在美置產、購置億元豪宅」，總統府嚴正駁斥，相關說法完全不實、惡意造謠。（總統府提供）

    近期社群流傳「總統夫人在美置產、購置億元豪宅」，總統府嚴正駁斥，相關說法完全不實、惡意造謠。（總統府提供）

    近期社群流傳「總統夫人在美置產、購置億元豪宅」，總統府嚴正駁斥，相關說法完全不實、惡意造謠。賴總統及家人財產均依法申報、公開透明，呼籲勿散布未經查證訊息，避免觸法。

    總統府秘書長潘孟安也在社群Threads發文說，假訊息不該成為政治攻防的工具，更不應成為撕裂社會的利刃。他並指出，從過去造謠「賴清德兒子在美入籍」，到今日社群流傳「總統夫人在美置產、購置億元豪宅」，這些聳動的說法全都是子虛烏有的假訊息。一次次造謠、一次次轉傳，傷害的不只是個人名譽，更是台灣社會的信任。

    潘孟安說，在此嚴正聲明，總統及家人的財產申報歷來皆嚴格依照法律規定辦理，相關資訊完全公開透明，社會大眾皆可透過監察院公報查閱檢驗，絕無所謂隱匿購置房產之情事。他呼籲政治人物與支持者，請停止散播這些未經查證的錯誤資訊。民主可以有不同立場，但不該靠假消息製造仇恨。隨意轉傳假訊息不僅無法解決問題，更可能觸犯法律責任，請大家不要相信、更不要轉傳，讓我們共同守護台灣的民主，不讓假訊息玷污了民主。

    總統府發言人郭雅慧也在Threads留言說，網友謊稱「總統家人於美國新購屋置產」，相關說法完全不實、惡意造謠。她強調總統及家人財產均依法申報、公開透明，也提醒網友請勿散布未經查證訊息，避免觸法。

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