每日共機艦動態反讓民眾麻木？前美軍官員提一建議

前美軍印太司令部聯二（J2）情報指揮官、退役海軍少將史都德曼。（資料照）

為令民眾瞭解我國所受到的中國軍事施壓及灰色地帶襲擾威脅，國防部每天公布中共軍機、艦動態，並繪製軍機航跡示意圖。前美軍印太司令部聯二（J2）情報指揮官、退役海軍少將史都德曼（Mike Studeman）昨（1）日受訪表示，公布戰術層面動態確實有助於提升民眾意識，但更關鍵的是必須在戰略層面的佈局原因與戰術的日常動態之間建立連結，由總統、副總統、行政院長等不同層級官員定期對民眾說明，把點與點串起來，讓民眾看見大局。

史都德曼昨天接受本報專訪時坦言，要精準拿捏在什麼層次釋出多少資訊並不容易。他認為，某些戰術動態的公布確實有助於提升民眾意識，但這不只是國防部的責任，戰略層面的佈局原因與戰術的日常動態之間必須建立連結，這是政府各方行為者共同的義務。

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他指出，有時候需要總統來談，有時需要副總統，有時則需要內閣成員、各部會首長發聲；在一個自由開放、資訊暢通的健全社會中，這些領導人需要決定好溝通的節奏。

針對有論者擔憂，每天公布模糊的共機艦動態資訊，反而會成為讓民眾漸趨麻木的雜訊。史都德曼認為，如果只是規律地發布一堆位置報告，久而久之確實容易令人視而不見；但他也指出，每隔一段時間，就應該讓首長出來向大眾證實，「這是我看到的情況。」可在不同場合定期發言，每月一到兩次，把點和點連起來，讓民眾能看到大局，一路串聯到最近發生的具體事件。

史都德曼形容，這是一種能力，掌握自己的論述、對外說實話，同時能把所有脈絡整合起來，從最高的戰略圖景一路貫穿到最小的個別事件。他坦言，這方面仍有進步空間，但他在每個國家都看到同樣的問題，沒有哪個國家在管理資訊流上是完美的。

他強調，不論由誰來說話，都必須言之有物、邏輯清晰、說的是真話，這也是美國目前的問題所在；當政府要員對資訊環境漫不經心、習慣性地傳播錯誤訊息與假訊息，就會侵蝕民眾對這些人和這些機構的信任。

史都德曼指出，要重建機構的公信力和可信度，「人必須是可信的」，當他們開口說話，民眾要願意傾聽，因為有重要的事要說，而新聞每天都在快速演變，等不了幾個星期就又有新的重要事態需要對民眾說明。

他說，定期的公開溝通應該是每個領袖施政的一部分，在各自的業務範疇內，該上呈報告、該詢問幕僚意見的去機敏化程序都處理好之後，就要定期對外說話。但他也直言，台灣做得完美嗎？沒有，然而美國、菲律賓，又有誰做得完美？沒有任何人在完美中前進，但大家都應該努力。

史都德曼認為，在現代史上做得最好的，大概是烏克蘭總統澤倫斯基，不論是對內的戰時領導，還是對國際社會的溝通方式，都是如此。

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