控轎車遭放追蹤器！民眾黨高市議員擬參選人莊貽量：將依法告發

表態要代表民眾黨參選高雄市第4選區（左營、楠梓）市議員的莊貽量昨晚發文表示，轎車疑似遭人安裝GPS追蹤器。（圖擷自臉書）

今年九合一選舉將於11月28日舉行，表態要代表民眾黨參選高雄市第4選區（左營、楠梓）市議員的莊貽量昨晚發文表示，轎車疑似遭人安裝GPS追蹤器，他質疑「在宣布參選後即發生此情形，時間點過於敏感，不免引發外界對是否有人刻意介入或進行不當監控的質疑」、「將依法至相關單位，進行刑事偵查、調查，並同時告發刑事等重罪」。

民眾黨前高雄市黨部主委莊貽量昨晚近8點在臉書發文指出，「本人車輛後輪上方板金處，發現疑似遭人安裝GPS追蹤器，來源與動機不明，目前已對個人隱私與人身安全造成嚴重疑慮，並已進入蒐證階段」。

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莊貽量表示，在宣布參選後即發生此情形，時間點過於敏感，不免引發外界對是否有人刻意介入或進行不當監控的質疑。台灣作為民主法治社會，選舉本應建立在公平競爭與理性監督之上，而非以監控、跟蹤等手段製造恐懼或干擾。

莊貽量強調，當前社會面臨國際局勢緊張與內部經濟壓力，民生議題、產業發展與中小企業困境皆期待被重視。然而社會長期陷於政治對立與內耗，讓許多實質問題被忽略，更令人憂心整體環境是否正偏離應有的治理重心。

莊貽量直言，「針對本次事件，本人已開始完整蒐證，並將依法採取法律行動釐清真相」、「現已發現有人涉及抹黑、造謠、違反個資法、妨礙秘密或跟騷法等不法行為，將一律依法追究責任，絕不寬貸」。

莊貽量指出，「本人已連夜整理資料，對於刑法及不法行為，等相關資訊，以及目前得知等相關人士，涉嫌犯罪，將依法至相關單位，進行刑事偵查、調查，並同時告發刑事等重罪」、「相信被後（背後）的人，該出現的人將會一個個出現，並且釐清真相」。

表態要代表民眾黨參選高雄市第4選區（左營、楠梓）市議員的莊貽量昨晚發文表示，轎車疑似遭人安裝GPS追蹤器。（圖擷自臉書）

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