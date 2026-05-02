應曉薇女兒曬同框鸚鵡照 「這一幕」掀討論

應佳妤PO出在跑行程的過程中遇到名叫「波妞」的鸚鵡，沒想到遭到網友吐槽「跟你媽媽一樣有腳鐐。」（圖擷取自 Threads ）

國民黨台北市議員應曉薇的女兒應佳妤擬「代母出征」參選年底下屆市議員選舉，應佳妤PO出一張在跑行程時遇到一隻名叫「波妞」鸚鵡的合照，不料意外在留言區引發熱烈討論。

應佳妤在Threads上PO出一張照片，照片中有隻鸚鵡停在應佳妤的右手食指上，鸚鵡腳上綁著一條鍊子，應佳妤在貼文中表示「今天跑行程的過程中遇到了這隻名叫『波妞』的小可愛，沒想到這麼親人，乖乖跳到我手上的那一刻，心都融化了，期待下次再相見！」

請繼續往下閱讀...

不料該則PO文引來大批網友開酸，有人說：「跟你媽媽一樣有腳鐐」、「慈母手中鏈」、「是誰的部將如此勇猛」、「才5月第一天，年度最佳留言就出爐了」、「殺人誅心」、「給你ㄅ級分」、「你媽有教你用水柱噴遊民的技巧嗎？」、「加拿大籍都不肯放棄了還能出來選？」

有人留言嘲諷，但也有網友在PO文下方送暖「已融化～」、「選舉五要：手要握、臉要笑、嘴要甜、腰要彎、腳要勤」、「我今天也遇到可愛的龜龜！菠蘿麵包」、「加油！身正不怕影子斜」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法