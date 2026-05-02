安鼠之亂！蔣萬安扯中央挨轟神邏輯 吳欣岱：別再噴政治口水

台北市第二選區（內湖、南港）台灣基進市議員擬參選人吳欣岱。（資料照）

台北市鼠患問題延燒成「安鼠之亂」，市長蔣萬安今（2）日針對投藥安全疑慮回應，市府使用的是中央核可的環境用藥。對此，台灣基進黨秘書長吳欣岱痛批，蔣萬安「什麼事都要扯中央」的神邏輯，就像「醫生開錯藥還怪衛福部」，並呼籲北市府應揚棄過時的毒殺手段，改採國際主流的整合性管理。

吳欣岱今天發文表示，蔣萬安真的什麼事都要扯中央。被問到台北市鼠患嚴重，居然牽拖「老鼠藥是中央核准發放的」，這到底是什麼神邏輯？​你這樣就跟醫生開錯了藥、沒有對症下藥，結果跟病患硬拗「可是我開的藥也是衛福部許可的」一樣荒謬！「如果台北市的環境爛攤子都要牽拖中央，那市民選你當市長做什麼？」

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​吳欣岱強調，治療鼠患需要借鑑國際經驗。請蔣萬安不要再噴政治口水，趕快捲起袖子動手從源頭管控。​目前國際的公衛手段，早就把鼠患治理從單純的「毒殺」轉向「整合性管理（IPM）」。​這套方法的核心目標很清楚，不是讓基層清潔員疲於奔命地到處殺老鼠、堵老鼠洞，而是從源頭讓老鼠無法生存。

​​吳欣岱接著說，包括​垃圾與廚餘的嚴格管理，特別是餐飲密集的熱點；​建築防鼠與環境結構改善，都更過程的區域性鼠患更要注意；​數據監測，找出老鼠移動的熱點。把投藥當作最後的輔助手段，而非唯一解方。​這些都是國際上行之有年的做法。

​​吳欣岱直言，把責任推給中央，不會讓內湖南港或是全台北的鼠患消失；真正需要的是地方政府把治理做好，提出現代化的公衛對策。請蔣萬安把力氣用在真正能解決問題的地方，而不是只會找藉口。

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