盧秀燕贈匾萬和宮 董事長喊：讓台中市出一個女總統

盧秀燕今到萬和宮贈匾，萬和宮董事長蕭清杰（左2）喊讓盧更上一層樓，讓台中市出一個女總統」。（記者蔡淑媛攝）

媽祖聖誕前夕，台中萬和宮今（2）日舉行「媽祖契子女祈福法會」，台中市長盧秀燕今天前往致贈「萬和安民」匾額，萬和宮董事長蕭清杰致辭當場勸進「更上一層樓」，為全國人民服務，「讓台中市出一個女總統」，盧秀燕則說，我們要學習媽祖媽慈悲、桶箍的精神，期勉「家和萬事興。」

台中市長盧秀燕4月初到基隆奠濟宮參拜還願、贈匾，被視為全台輔選的起手式，近期她四處拜廟贈匾凝聚人氣，昨天在武財神聖誕到水安宮，今天在萬和宮媽祖契子女祈福法會時參拜贈匾，與上百名媽祖契子女合影。

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蕭清杰致詞稱讚盧秀燕擔任市長8年來認真、建設多，未來讓立院副院長江啟臣來接棒，盧市長更上一層樓，為全國人民服務，讓台中市出一個女總統。

盧秀燕則回應，自己是六都唯一的女市長，下週是媽祖生日，也是母親節，她來祝福媽祖生日，萬和宮是歷史悠久的媽祖廟，也是國定三級古蹟，有4000多名契子女，今天回來為媽祖暖壽，我們要學習媽祖媽慈悲包容、桶窟的精神，因此贈匾「萬和安民」，期許家庭、城市和國家能家和萬事興。

萬和宮建築保存精緻三落四合院格局，宮內主祀自湄洲迎請的「老大媽」，以及每三年舉辦「省親」遶境的「老二媽」，民政局長吳世瑋指出，萬和宮自2007開放登記契子女，從首年150人參與，至今已累計6114人。

未滿16歲的契子女每年會於媽祖聖誕前夕，在家長陪伴下回宮參加祈福法會，進行更換象徵庇佑紅紗線的「換絭」儀式，向媽祖暖壽，也祈求媽祖持續守護孩子平安健康成長。

萬和宮董事長蕭清杰（左2）喊讓江啟臣接棒盧秀燕，盧則更上一層樓，讓台中市出一個女總統」。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕與萬和宮契子女合影。（記者蔡淑媛攝）

萬和宮舉行「媽祖契子女祈福法會」，眾多契子女向媽祖暖壽祈福。（記者蔡淑媛攝）

萬和宮舉行「媽祖契子女祈福法會」，眾多契子女向媽祖暖壽祈福。（記者蔡淑媛攝）

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