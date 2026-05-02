新北藍白合後首場獨立作戰 白營小雞陳怡君找邱臣遠站台

新竹市副市長邱臣遠（中）為參選人陳怡君輔選掃街。（記者翁聿煌攝）

新北市長藍白合結果由國民黨新北市長參選人李四川出線，民眾黨中和區市議員參選人陳怡君把握時機，於2日前進勝利市場掃街拜票，並邀請曾參選中和立委、熟悉中和地方的新竹市副市長邱臣遠站台力挺，陳怡君說，行動不僅象徵選後整合的第一步，更是民眾黨新北「小雞」在整合後的局勢下首場獨立作戰。

陳怡君表示，藍白合確立後，地方選戰節奏也隨之加快，候選人更需要展現自身實力與在地連結，她選擇從最貼近民生的勝利市場出發，希望透過面對面互動，讓鄉親看見她的誠意與行動力，她雖是新人，但更沒有包袱，願意用最直接的方式傾聽基層聲音，為中和發聲。

請繼續往下閱讀...

邱臣遠則以「學長」之姿領軍助陣，指出在大局底定後，更考驗每位候選人的基層實力。他表示，沒有過多資源的小黨，更需要一步一腳印經營地方，透過市場掃街、巷弄拜訪累積信任，他也在現場親自引薦陳怡君給攤商與民眾，強化民眾黨參選人的在地連結，展現團隊作戰的默契。

被媒體問及白營小雞未來是否會全面跟李四川共同競選？邱臣遠表示，民調勝出的李四川有承諾，未來會努力讓藍白在市議會達到席次最大化，因此在藍白聯合政府合作架構下，第一步就是從議會的席次擴展開始，而中和區陳怡君這一席就是重中之重。

新竹市副市長邱臣遠（中）為議員參選人陳怡君輔選掃街。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法