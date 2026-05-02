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    首頁 > 政治

    被酸養狗作秀！娘家照顧人曝賴清德對私下對斑斑超暖一幕

    2026/05/02 14:17 即時新聞／綜合報導
    賴清德輕輕撫摸斑斑的頭。（翻攝自賴清德Threads）

    賴清德輕輕撫摸斑斑的頭。（翻攝自賴清德Threads）

    前台北市長柯文哲妻子陳佩琪，嗆總統賴清德領養的愛犬「斑斑」是「殘障三腳狗」引起撻伐，也讓領養流浪狗議題受到關注。有少數網友酸賴清德養狗根本是為了作秀而已。不過，介紹斑斑給賴清德的台灣愛狗人協會理事長顏杏娟，日前分享賴清德鮮為人知的溫暖小故事，表示在斑斑來到總統官邸的第一個中秋節，賴清德還因怕斑斑想家，請她到官邸探望斑斑，「很多點滴小細節我最清楚」。

    總統賴清德2024年為屏東縣動物之家揭牌，看到因誤中山豬吊陷阱斷了左前肢的流浪犬斑斑，十分心疼，於是表示在搬進總統官邸後，將領養斑斑。沒想到，斑斑近日因為陳佩琪一句「殘障三腳狗」，引發外界大量關注。

    進駐屏東動物之家的台灣愛狗人協會理事長顏杏娟，日前在社群發文表示，好多人傳了斑斑的新聞給她，她笑稱「我們的斑斑好紅，身為娘家的我們很開心」。她也表示當時領養過程（認養切結書加賴追蹤）以及送到官邸經歷，皆如先前賴清德在影片中所呈現的一致。

    顏杏娟還透露，其實斑斑在總統官邸過第一個中秋節時，賴清德還怕牠想家，特別請她去官邸看看斑斑，「很多點滴小細節我最清楚，我只能說牠真的很幸福。」

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