立院直播爆通話疑雲！曾資程轟民眾黨修《選罷法》替高虹安解套

拒絕「量身修法」淪為高虹安個人遮羞布，新竹市議員曾資程批民眾黨為一人毀法治、亂基層。圖為新竹市長高虹安。（記者洪美秀翻攝）

近日立法院審議《公職人員選舉罷免法》第26條修正草案，驚傳疑似民眾黨立委許忠信在委員會現場與新竹市長高虹安通話，為了高虹安後續官司定讞後的連任資格「量身定做」解套條文。新竹市民進黨議員曾資程抨擊民眾黨為1人毀法治、亂基層，籲立法院及行政院拒絕「量身修法」淪為高虹安個人遮羞布。

曾資程直指，此舉將嚴重破壞司法運作的穩定性，更是對全台灣法治價值的莫大侮辱。法律不應淪為權勢者的「逃生門」，現行《選罷法》對候選人消極資格的限制，是為確保公職人員具備基本的清廉與誠信要求。然民眾黨團在修法過程中，竟加碼要求納入「易刑處分者」也能參選，報載許忠信疑與高虹安在委員會直播中的通話內容，這不是「因公立法」，是赤裸裸的「因人修法」。

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再者此修法將破壞司法穩定，曾資程表示，司法裁決不應被立法過程政治干預，司法宣告的社會勞動或易刑處分，本身具有懲戒與教化的法律意義。若為特定政治人物的連任路，急忙修改法律來模糊邊界，將使法律的尊嚴毀於一旦。竹市不需要隨時在找法律後門、企圖透過修法逃避法律後果的首長。

他呼籲執政黨與行政院守住民主底線針對此一修法爭議，執政黨應在後續朝野協商中堅定立場，反對任何具有特定針對性、放寬犯罪處罰者參選限制的條文，絕不可讓《選罷法》變為罪犯的護身符。

此外，他也籲查明通話疑雲，國會修法應透明公正，立法院應針對修法過程中是否存在外部勢力（如地方首長）介入干預立法進程進行調查。竹市因高虹安個人官司纏身，行政效率與城市形象大受衝擊。若通話疑雲為真，他要嚴正告訴高虹安，與其想方設法在國會找人「開後門」，不如誠實面對司法，不要因個人政治生命，葬送台灣民主法治基石。

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