北市老鼠橫行！蔣萬安受訪回應 周軒：還是搞錯重點

蔣萬安今受訪提到鼠患問題。（記者甘孟霖攝）

近日Threads上出現大量網友發文，抱怨台北市老鼠處處可見，甚至光天化日之下在人多處聚集、趴趴走。政治工作者周軒表示，蔣萬安今日受訪被問到老鼠問題，但還是搞錯了重點。

蔣萬安今日受訪提到，年初開始台北市就有進行全市計畫性的大清掃，之後也會繼續按照計畫去做。周軒今日在社群發文表示，近期老鼠在台北市逛街，甚至以為自己是松鼠爬樹的情況越來越多，這代表萬安你的「計畫趕不上變化」，是不是該調整了？

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另外，蔣萬安說根據台北市政府1999進線反應的資料，顯示數量有下降趨勢。周軒也說，這不知道講過多少次，民眾看到老鼠不一定打電話去市政府啊？拿這個官方數據出來講，是不是忘記「數字冷冰冰，民心熱呼呼」這句國民黨經典了？

周軒也表示，最好笑的是，蔣萬安還特別強調，現在放的老鼠藥是經過「中央核可」的藥物。他指出，根據「環境用藥管理法」，本來滅鼠藥的製造、輸入、販賣都是依法要規管的，台北市政府如果用沒有依法規管的藥，就是違法。「到底有誰故意去違法用藥呢？萬安回去讀法條好嗎？」

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