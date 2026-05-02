不管對手是誰！民進黨陳素月拋政見 老人健保不排富全免

民進黨彰化縣長參選人陳素月拋出政見，縣內老人健保不排富全免。（陳素月提供）

國民黨彰化縣長提名卡關，民進黨彰化縣長參選人陳素月今天（2日）拋出參選政見，只要設籍彰化縣的65歲以上長者，健保費不排富，全數免費。陳素月強調，鄰近台中市、南投縣都有長輩健保費補助福利，彰化縣不是二等國民，長者福利不能落後！

陳素月表示，彰化縣65歲以上的長者將近25萬人，估計一年約支出20億元，如果她當選後，預計由縣府預算開源節流來編列，原則上不排富，採全額補助，因為2027年預算在今年就會編列，這項老人健保全免的福利政見，希望能夠最快在2028年兌現。

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陳素月指出，目前許多長輩的健保費都由子女代繳，讓彰化縣老人健保全免，也就是減輕年輕世代的經濟負擔，同時避免人口流失，保住百萬人口大縣的寶座。

陳素月強調，她最近在各地拜票跑行程，有民眾就反應要遷戶口到南投縣，原因就是南投縣今年4月起實施老人健保費自付額補助計畫，尤其還有「無設籍年限限制、免申請、不排富」三大補助原則，就算是外縣市遷戶口，只要外縣市老人在4月任何一天將戶籍遷入南投，同樣從4月開始即享有補助。

陳素月強調，南投縣的老人健保無排富的全面補助，連彰化人都心動要遷戶口，而台中市更早就實施老人健保福利，但有設籍與報稅相關規定，必須最近一年綜合所得稅率為5%以下，或綜合所得總額合計未達申報標準，也就是每人每月最高補助上限為826元，超過826元者須自付差額，低於826元者核實補助。彰化縣面對鄰近縣市的老人健保福利政策夾擊下，勢必要拿出對策，才能留住人口。

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