為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不管對手是誰！民進黨陳素月拋政見 老人健保不排富全免

    2026/05/02 15:09 記者劉曉欣／彰化報導
    民進黨彰化縣長參選人陳素月拋出政見，縣內老人健保不排富全免。（陳素月提供）

    民進黨彰化縣長參選人陳素月拋出政見，縣內老人健保不排富全免。（陳素月提供）

    國民黨彰化縣長提名卡關，民進黨彰化縣長參選人陳素月今天（2日）拋出參選政見，只要設籍彰化縣的65歲以上長者，健保費不排富，全數免費。陳素月強調，鄰近台中市、南投縣都有長輩健保費補助福利，彰化縣不是二等國民，長者福利不能落後！

    陳素月表示，彰化縣65歲以上的長者將近25萬人，估計一年約支出20億元，如果她當選後，預計由縣府預算開源節流來編列，原則上不排富，採全額補助，因為2027年預算在今年就會編列，這項老人健保全免的福利政見，希望能夠最快在2028年兌現。

    陳素月指出，目前許多長輩的健保費都由子女代繳，讓彰化縣老人健保全免，也就是減輕年輕世代的經濟負擔，同時避免人口流失，保住百萬人口大縣的寶座。

    陳素月強調，她最近在各地拜票跑行程，有民眾就反應要遷戶口到南投縣，原因就是南投縣今年4月起實施老人健保費自付額補助計畫，尤其還有「無設籍年限限制、免申請、不排富」三大補助原則，就算是外縣市遷戶口，只要外縣市老人在4月任何一天將戶籍遷入南投，同樣從4月開始即享有補助。

    陳素月強調，南投縣的老人健保無排富的全面補助，連彰化人都心動要遷戶口，而台中市更早就實施老人健保福利，但有設籍與報稅相關規定，必須最近一年綜合所得稅率為5%以下，或綜合所得總額合計未達申報標準，也就是每人每月最高補助上限為826元，超過826元者須自付差額，低於826元者核實補助。彰化縣面對鄰近縣市的老人健保福利政策夾擊下，勢必要拿出對策，才能留住人口。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播