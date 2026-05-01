社子島開發 李四川：尊重北市府依規處理

對於是否會跟台北市長蔣萬安討論如何推動雙北交通建設政策並兼顧居民權益？國民黨新北市長參選人李四川說，他尊重台北市府後續依規定處理。（記者黃政嘉攝）

台北市都市計畫委員會昨審議通過社子島地區細部計畫，但會前一度不讓社子島自救會成員發言，引黑箱作業批評，引發推擠衝突；台北市前副市長、國民黨新北市長參選人李四川日前提出藉「蘆社大橋」等交通建設，落實雙北「30分鐘通勤網」政見，對於接下來是否會跟台北市長蔣萬安討論如何推動政策並兼顧居民權益？李四川受訪說，原則上，他就尊重台北市府後續依規定處理。

李四川今早出席國民黨新莊區黨部母親節團聚活動前接受媒體聯訪，他在政見有規劃要從台北端跨越基隆河興建一條橋樑，銜接社子島，再由蘆社大橋去延伸進到新北等建設，落實未來雙北「30分鐘通勤網」的願景，但昨天社子島自救會在台北市府抗議市府無視居民的陳情，接下來是否會跟蔣萬安進一步討論如何讓政策推動，同時兼顧居民權益？

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他表示，社子島從他當公務員，就開始講說要開發，到現在為止已經過40幾年，這一個案，說實在所有的地主，大概有9成都贊成，昨天當然是依照程序在都市計畫委員會開會，「原則上我就尊重市政府這個後續依照規定來處理」。

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