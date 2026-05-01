國民黨稱黨版軍購3/5黨團大會已通過 趙少康：4/29幹嘛又開會？

前中廣董事長趙少康（中）。（資料照）

國民黨「軍購之亂」延燒，國民黨中央昨天深夜發聲明，指前中廣董事長趙少康所稱「以前什麽時候有黨版過」、「黨版沒有處理加N」的說法失之武斷，並強調「3800億元+N」的黨版，是經3月5日黨團大會正式決議通過，是經過黨內民主程序確認的正式立場，該決議對黨團成員具有政治拘束力，屬黨團集體決策結果。3800億元+N版本同時具備「黨版」與「黨團決議版」的雙重正當性。對此，趙少康今日反駁，那為什麼4月29日又要開黨團大會？這不是自相矛盾嗎？

趙少康指出，如果3月5日已經有黨團大會確定是黨的決策、是黨版了，4月29日國民黨團傅崐萁幹嘛又把黨籍立委找來開會？而且據他了解，有19位藍委以上是主張「8000億」，而支持「3800億元+N」黨版的只有6個人，是否因為支持黨版的人少，就拖延說不算？而且在正式院會表決之前，各種版本的修改本來就很正常，怎麼現在就鐵板一塊不能改？難道在黨團大會上主張「8000億」的藍委，都要開除嗎？

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趙少康表示，黨中央、智庫當然能提出建議版本，但最後定案的還是立院黨團，尤其國民黨現在是在野黨，沒有任何行政權，國民黨的立院黨團是最重要的機構，所以當然要尊重立院黨團的決議，黨中央再拿什麼建議案來，都要到黨團去做最後的決定。而在立法院正式表決之前，黨團都有權力做任何的修改，任何委員都有權力提出不同的意見、提出更好的版本，這才是一個民主政黨、黨團自主該有的態度。

趙少康說，為什麼國民黨現在變成只要有不同的意見，就被說是「賣黨求榮」、就說要「黨紀處分」、要「開除黨籍」。區域立委都是數萬票選出來的，他們代表不同的民意。而且年底不少立委要選縣市長，選情這麼緊張，還不尊重他們的意見？黨中央至少要把這些要選縣市長的立委找來問問他們的意見，怎麼樣對他們選情比較有利。

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