何欣純勞工節提「六心」政見 率綠營議員合體拍形象照

何欣純分批率領黨籍議員合影形象照。（記者蔡淑媛攝）

民進黨台中市長參選人何欣純在今天勞動節，以「母雞」之姿，號召「小雞」黨籍台中市議員共同拍攝形象照，象徵與勞工站在一起，並針台中市低薪、多工安問題，推出「六心」勞工政見，「顧健康」、「穩就業」、「安心托」、「增創能」、「強職安」，與「欣樂齡」，提高對勞工健檢費用補助、強化職業訓練、AI模擬職安環境等，打造「友善勞工、尊嚴勞動、欣欣向榮」城市。

何欣純拍攝形像照分2天、4梯次，今天上午首波與議員江肇國、周永鴻、張家銨、蔡耀頡與議員參選人曾咨耀、何翊綾、陳怡潔合照，並提出「六心」勞工政見，讓台中更好，產業更新，勞權、勞安都能更安全。

請繼續往下閱讀...

第一，顧健康。何欣純表示，她要守護咱勞工的健康，所以會在入主市府之後，提高對勞工健康檢查的費用補助，並提供專業心理諮商，來舒緩、減輕勞工身心靈的壓力。

第二，穩就業。她也希望能夠穩定就業，希望讓年輕的新鮮人、大學畢業進入就業市場的時候，能夠穩定久任，也希望能夠提供專業的職業訓練，增強他的能力。

第三，安心托。何欣純表示，她也希望能夠幫助勞工安心。因為他的孩子需要有完善的托育環境。所以希望未來能夠推動夜間延托，以及增加假日托育的機會。希望除了她的「六星級」兒童福利政策，能夠減輕勞工育兒的壓力，讓勞工可以安心、無後顧之憂地拚經濟。

第四，增創能。何欣純說，她也希望能夠讓勞工接軌新科技，所以會創建一個AI創新人才培育基地，希望能提供勞工研習的機會，讓勞工可以跟AI、數位等創新科技接軌。這個在職訓練的費用，一定會再加碼補助。

第五，強職安。何欣純強調，職安非常重要，她願意導入新科技，模擬職安任何可能發生的狀況，積極預防職安上危險的發生。當然，她希望落實性別平權。更重要的，希望「校園勞權扎根計畫」可以來加強推動。

第六，欣樂齡。何欣純指出，現在有很多中高齡，以及婦女、長者、銀髮族的再就業。所以她會推動「欣樂齡」計畫，希望讓中高齡長者、婦女等等，都能夠有一個跟就業職場銜接的轉銜計畫。計畫成立、加碼資源協助他們，強化他們的能力，能夠再次投入就業市場。

何欣純分批率領黨籍議員合影形象照，互動過程活潑。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法