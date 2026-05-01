李四川喊比蘇貞昌選市長年輕2歲 蘇巧慧：年輕與否看觀念是否與時俱進

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（1）日前往烘爐地南山福德宮參拜，席間受訪。（記者黃子暘攝）

國民黨新北市長參選人李四川68歲參選，針對年齡，他強調自己參選的年紀比前台北縣長蘇貞昌參選新北市長時還要年輕2歲。民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（1）日前往烘爐地南山福德宮參拜，席間被問及此事，蘇巧慧說，年輕與否，最主要看得是觀念是否與時俱進、是否有活力熱情，蘇貞昌在行政院長任內推動同婚合法化，使用大家能理解的語言、熱情、活力與社會溝通，很多人喜歡蘇貞昌。

蘇巧慧指出，她會向市民、國人證明，民進黨新北隊就是最有活力、創意的，也會帶著大家與時代脈動持續前進，讓新北更美、更接軌國際。

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而李四川聲稱新北市藍白合民調年輕族群贏過蘇巧慧，蘇巧慧對此回應，對手的初選已順利圓滿完成，給他祝福，無論結果如何，她從一開始就是做著一對一選戰的準備，不管最後出線的是誰，都是很強勁的對手，她會全力以赴，而她也會證明自己就是真正在地準備10年的參選人，會用創意、活力提出更多具體政見願景，並證明她是最能夠整合各種專業、具有協調力、執行力的市長候選人，她最有能力帶領新北市走向新時代。

蘇巧慧競辦昨日也公布了競選架構，蘇巧慧指出，參選近700天，最感謝民進黨新北隊與她一起團結努力，幹部部分感謝立委吳秉叡出任總幹事，立委張宏陸、林楚茵、前立委羅致政則分別擔任組織、文宣、政策召集人，這也代表民進黨所有人團結一心，組成最有誠意、實力的新北隊。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（1）日前往烘爐地南山福德宮參拜，席間受訪。（記者黃子暘攝）

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