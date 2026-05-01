「斑斑」被罵殘障三腳狗！醫師拆解「陳佩琪文體」：其實在迴避問題

柯文哲妻子陳佩琪（左）稱賴總統愛犬「斑斑」是殘障三腳狗。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等弊案被判刑，妻子陳佩琪再度發文為夫喊冤時，竟扯到總統賴清德認養的流浪狗「斑斑」，稱其為「殘障三腳狗」，歧視性用詞瞬間引發輿論撻伐。對此，台灣基進黨秘書長、心臟血管外科醫師吳欣岱直言，鮮少聽到醫師使用帶有貶抑意味的「殘障」二字，通常會使用更具尊重的「身心障礙」，對於陳佩琪的選詞感到訝異。

吳欣岱昨（30）日在臉書發文表示，自己好像沒有聽過醫師用「殘障」這個詞，看到的時候其實有點驚訝。現在醫療現場比較常用的是「身心障礙」，不是只是用詞改變，而是因為「殘」這個字本身帶有貶抑與否定的意味。

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吳欣岱分析，看到陳佩琪那種文體時，會有一種強烈的不耐感，是因為那些文字裡，有一種很明顯的「酸」。那種酸，不是單純的批評，而是不斷透過比較來合理化自己的立場，不是去檢討事情本身，而是去說「為什麼別人可以、我不行」。

吳欣岱指出，這樣的邏輯在柯文哲的發言中其實也不陌生。例如他曾說「別的政治人物都有基金會、可以送東西」，那個重點往往不在於反對這種文化，而比較像是在質疑「為什麼我不能這樣做」。同樣的，當一件事情被討論時，焦點不是回到事件本身，而是轉去比較「為什麼另一個人沒有被這樣檢視」。這樣的論述，看起來像是在爭公平，但其實是在迴避問題。

吳欣岱續指，當一個人不願意說清楚自己的標準時，就很容易把討論帶向「誰比較不公平」，而不是「什麼才是對的」。不過說到這裡，她其實也有一點複雜的感受。因為這樣的語氣，有時候不只是策略，也反映了一種心理狀態：當一個人長期感受到壓力、失落，或是不被認同時，很容易用「比較」來保護自己。

「為什麼他可以，我不可以？」、「為什麼別人被支持，我沒有？」、「為什麼我要承受這些，他們不用？」她認為，這些都是很真實的情緒。但問題是，當這樣的情緒被帶進公共討論，甚至成為政治動員的語言時，影響的就不只是個人，而是整個社會對事情的判斷方式。

吳欣岱強調，最後可能不再關心事情本身對不對，而只是在比較誰比較委屈、誰比較被針對。所以當我們看到政治人物不斷強調自己的委屈、被打壓的時候，除了同理他的情緒之外，更重要的一個問題是：這樣的狀態，是否適合承接人民的授權？

台北市第二選區（內湖、南港）台灣基進市議員擬參選人吳欣岱。（資料照）

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