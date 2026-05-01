美前國防官員：香港自由蕩然無存 從《零日攻擊》看見台灣覺醒

美前國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）昨日（4/30）接受本報專訪，他重申美國格言「自由並非平白得來（freedom is not free）」，強調台灣人渴望自身的自由，絕不能落於外國人之後。（記者方瑋立攝）

美前國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）昨日（4/30）接受本報專訪時感嘆，他自1990年代末就開始造訪台灣，並曾以美國武官身分長駐北京及香港逾7年。如今他眼中的香港已與中國其他城市無異，新聞與言論自由蕩然無存。但他舉例，從台灣電視劇《零日攻擊》（Zero Day）這類戲劇的推出，可知越來越多台灣人開始明白「不能將自由民主視為理所當然」。他重申美國格言「自由並非平白得來（freedom is not free）」，強調台灣人渴望自身的自由，絕不能落於外國人之後。

柯海諾受訪說，作為一個從1990年代末就開始來台灣的人，他清楚看到台灣社會這幾年顯然發生了變化。他舉例，「我想到了《零日攻擊》這部電視劇，這在幾年前是無法想像的，對吧？」這類題材現在能在台灣電視上播出，向他展示了台灣人民在思考自身民主及所受威脅上的演進。他坦言這聽起來可能有點理想主義，「但在美國我們常說『自由並非免費』」。

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他指出，正當美國即將慶祝獨立建國250週年之際，台灣人民享受民主的時間其實短得多，「越來越多的台灣人開始明白，你不能把這一切視為理所當然。因為如果讓中國大陸得逞，台灣將不再是一個民主國家」。

針對台灣仍有人相信中國「一國兩制」的話術，柯海諾以親身經驗對比指出，他曾在香港生活，而香港如今「就跟中國其他城市一樣，這絕對不是件好事」。他直言，香港絕對沒有新聞自由，所有獨立的新聞機構都被關閉，「他們把記者關進監獄。黎智英被定罪了。中國大陸的國安法正在香港實施。香港絕對沒有言論自由，一點也沒有」。

至於如何提升台灣人民「為民主而戰」的意志，柯海諾說，這道理或許過於簡單：「你喜歡現在的生活方式嗎？你喜歡能隨心所欲上網嗎？你喜歡容許不同意見的存在嗎？你喜歡能投票給不同政黨嗎？你喜歡能去教會嗎？你喜歡能去抗議某些事情嗎？」他說，「我個人認為自由是值得為之奮戰的」，只能希望台灣的普通民眾也同意這一點。

他坦言，挑戰在於人們容易把一切視為理所當然，「如果你不知道有什麼不同，你就會習以為常」。但台灣住得離中國這麼近，清楚自己的社會與對方有多麼不同、生活方式有多大差異，「我個人認為，要放棄台灣人民早已習以為常的所有自由，是非常、非常困難的。但歸根究底，只有台灣人民能決定這件事」。

柯海諾提醒，這牽涉到國際社會的態度，外國人，無論是美國人、日本人、歐洲人還是其他任何人，對台灣自由存續的渴望，不可能比台灣人本身自己更強烈。他說，「無論是美國人、日本人、歐洲人還是其他任何人，我們對台灣自由的關心，不可能超過你們自己對自由的渴望」。

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