盧秀燕發珍奶文 網卻一面倒ven這個

盧秀燕昨發珍奶文。（擷自Threads）

4月30日國際珍奶日，台中市長盧秀燕在Threads上曬喝珍奶照、發珍奶文，還問「我都喝微糖微冰，你呢」；發文卻讓大批網友不留情狂吐槽，不少人學她語氣用問句、鎖定台中近來熱議的廚餘之亂，還有棒球狼教練案及普發現金案狂發問，「性侵犯到底有沒有要處理」、「何時普發5萬」、「我就ven盧市府到底要處理廚餘了沒」。

昨天是國際珍奶日，盧秀燕也輕鬆一下在Threads上曬喝珍奶照，她說，來杯珍奶放鬆一下，並指「我都喝微糖微冰，你呢？」發文吸引不少人回應，但多一面倒狂吐槽。

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昨日是普發1萬最後兌領日，不少人留言問「妳何時要普發現金」、「何時普發5萬」；另台中日前爆棒球狼教練染指數十學童事件，也有網友怒問「性侵犯有沒有要處理」、「性侵案處理了嗎？」

更多人針對近來連日在議會被不分黨派議員砲轟的廚餘問題諷問，「妳喝完這杯垃圾丟哪裡」、「妳珍奶沒喝完的廚餘丟哪裡」、「台中垃圾跟廚餘你處理好了沒」、「我就ven盧市府到底要處理廚餘了沒」。

更有人把台中近來事件整理成「盧秀燕餿水日、盧秀燕垃圾日、盧秀燕豬瘟日、盧秀燕不普發五萬日、盧秀燕南北輔選日、盧秀燕略施小惠讓老人大排長龍日」，有人質疑留言「台中一大堆事情未解妳在這裡喝珍奶」、「做一點實事好嗎」。

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