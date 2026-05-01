國民黨誰親美不重要！ 李忠憲分析藍營軍購內鬥背後意涵

學者李忠憲。（資料照）

國民黨因軍購條例不同版本起內鬨，對此，學者李忠憲表示，軍購爭議真正暴露的不是國民黨誰親美、誰反美，而是台灣社會是否仍有能力把國防問題當成生存問題，而不是選舉話術；是否能看穿「緩兵之計」背後的政治算計，而不是被金額版本牽著走；自由社會最大的敵人，往往不是外部帝國，而是內部那些不想自由、只想當監工的人。

李忠憲在臉書PO文表示，國民黨內部因軍購特別條例再度爆出爭議。據報導，立法院長韓國瑜傳出支持「8000億版本」軍購方案，國民黨副主席季麟連則公開表示，若韓國瑜真的「賣黨求榮」，將建議開除黨籍。趙少康則批評季麟連破壞黨內團結，並認為「3800億＋N」與「8000億」版本差異並非不可協調。

請繼續往下閱讀...

李忠憲分析，表面上看，這是一場國民黨內部的路線之爭：韓國瑜、趙少康忽然變成親美派？鄭麗文、季麟連才是反美派？但若仔細看，這種分類恐怕太天真。真正的問題不是誰親美、誰反美，而是這整場爭議是否只是另一種政治技術：先阻擋，後修正；先拖延，後包裝；先向基本盤交代，年底再向選民表演「負責任的在野黨」，更值得注意的是，這兩個版本都沒有把無人機作為核心，這在今日戰爭型態中幾乎不可思議。

李忠憲說，烏克蘭戰場早已證明，無人機不是附屬品，而是現代戰爭中改變戰術、成本與心理壓力的關鍵武器。若軍購討論仍停留在金額、姿態與黨內鬥爭，而不是以戰場經驗檢驗台灣真正需要什麼，那麼這不是國防辯論，而是選舉前的安全感表演。

李忠憲指出，政治上，最可怕的不是敵人，而是人們習慣替自己的退讓找理由。當一個政黨面對中國威脅時，總是把國防問題轉化成黨內權力問題；當一個社會面對生存危機時，總是把自由問題轉化成價格問題；當人民面對威權壓迫時，總是幻想只要暫時服從，就能換來安全。這種心態，正是奴隸與監工共同的悲劇。

李忠憲續指，台灣今日的問題，也正在於許多人並不真正嚮往自由。他們嚮往的只是相對優勢：比鄰居過得好，比同學有面子，比同事安全，比別人更早知道風向。對這種人而言，自由太抽象，尊嚴太昂貴，獨立思考太孤獨；他們真正想要的不是擺脫奴役，而是在奴役體制中取得比較好的位置，所以他們不怕失去自由，只怕自己不是監工。

李忠憲點出，這也是為什麼台灣政治中總有一群人對中國威脅輕描淡寫，對美國軍售斤斤計較，對國防預算百般挑剔，卻對滲透、統戰與認知作戰異常寬容。他們不是不知道危險，而是相信危險來臨時，自己會比別人更有機會活下來。這種想像正是威權最喜歡的心理結構：讓每個人都以為，只要自己夠聰明、夠務實、夠會看風向，就能在災難中保全自己，但歷史一再證明，奴隸與監工最後常常有相同的命運。

李忠憲直言，因此軍購爭議真正暴露的不是國民黨誰親美、誰反美，而是台灣社會是否仍有能力把國防問題當成生存問題，而不是選舉話術；是否能看穿「緩兵之計」背後的政治算計，而不是被金額版本牽著走；是否能理解自由不是免費的，而是必須在危險尚未全面降臨之前，就先付出判斷、代價與決心，自由社會最大的敵人，往往不是外部帝國，而是內部那些不想自由、只想當監工的人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法