抗癌正妹婉拒民眾黨徵召選高雄議員 過程全說了

張雨柔強調是因目前的生涯規劃，婉拒民眾黨徵召。（圖擷自張雨柔臉書）

2022年曾代表時代力量參選高雄市議員的抗癌正妹張雨柔，傳出也是民眾黨鳳山區議員海選的目標，針對外傳她「初選評估因長期未耕耘地方」、「恐提名困難」等因素，張雨柔澄清是因目前的生涯規劃與對選民的負責態度，明確表達婉拒民眾黨徵召的決定。

外型亮麗的張雨柔是一名護理師，2020年被檢查出罹患卵巢癌，她回憶治療階段是自己人生最低潮的時候，開刀切除了她的右側卵巢、輸卵管、淋巴與盲腸，還歷經7次化療；2022年她代表時代力量，參選高雄大寮林園區市議員選戰，拿下2864票競選失利。

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此次國民黨高雄市議員邱于軒服務處副主任許雅筑，將退出國民黨，接受民眾黨徵召參選年底高雄市議員，選區極可能是鳳山區。但同區還有前罷捷領銜人徐尚賢、時代力量前議員參選人張雨柔加入海選，外傳徐有官司、張不熟悉地方，恐成提名障礙。

對此，張雨柔今天還原真相說，最初參與民眾黨內海選，是源於黨部主委劉家榮的看重與熱情邀請，當時主委親自鼓勵她登記，希望她能為公共事務注入新力量。對於這份信任，她至今仍心懷感激，也因此決定跨出這一步，參與初步的流程。

張雨柔說明，在後續討論徵召的過程中，承蒙黨部抬愛，屬意由她本人代表出征。然而經過長考，她深知地方深耕與服務是極其沉重的責任，「衡量目前的生涯規劃與對選民的負責態度，已明確向主委表達婉拒徵召的決定」。她認為，若暫時無法全心全力投入，就不該輕易佔據資源，這是她對這份職務最大的尊重。

張雨柔強調，雖然這次放棄以候選人的身分參與，她依然熱愛這片土地、希望能為社會貢獻一份心力，對地方的關懷不會改變。

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