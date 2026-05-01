為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    抗癌正妹婉拒民眾黨徵召選高雄議員 過程全說了

    2026/05/01 08:44 記者葛祐豪／高雄報導
    張雨柔強調是因目前的生涯規劃，婉拒民眾黨徵召。（圖擷自張雨柔臉書）

    張雨柔強調是因目前的生涯規劃，婉拒民眾黨徵召。（圖擷自張雨柔臉書）

    2022年曾代表時代力量參選高雄市議員的抗癌正妹張雨柔，傳出也是民眾黨鳳山區議員海選的目標，針對外傳她「初選評估因長期未耕耘地方」、「恐提名困難」等因素，張雨柔澄清是因目前的生涯規劃與對選民的負責態度，明確表達婉拒民眾黨徵召的決定。

    外型亮麗的張雨柔是一名護理師，2020年被檢查出罹患卵巢癌，她回憶治療階段是自己人生最低潮的時候，開刀切除了她的右側卵巢、輸卵管、淋巴與盲腸，還歷經7次化療；2022年她代表時代力量，參選高雄大寮林園區市議員選戰，拿下2864票競選失利。

    此次國民黨高雄市議員邱于軒服務處副主任許雅筑，將退出國民黨，接受民眾黨徵召參選年底高雄市議員，選區極可能是鳳山區。但同區還有前罷捷領銜人徐尚賢、時代力量前議員參選人張雨柔加入海選，外傳徐有官司、張不熟悉地方，恐成提名障礙。

    對此，張雨柔今天還原真相說，最初參與民眾黨內海選，是源於黨部主委劉家榮的看重與熱情邀請，當時主委親自鼓勵她登記，希望她能為公共事務注入新力量。對於這份信任，她至今仍心懷感激，也因此決定跨出這一步，參與初步的流程。

    張雨柔說明，在後續討論徵召的過程中，承蒙黨部抬愛，屬意由她本人代表出征。然而經過長考，她深知地方深耕與服務是極其沉重的責任，「衡量目前的生涯規劃與對選民的負責態度，已明確向主委表達婉拒徵召的決定」。她認為，若暫時無法全心全力投入，就不該輕易佔據資源，這是她對這份職務最大的尊重。

    張雨柔強調，雖然這次放棄以候選人的身分參與，她依然熱愛這片土地、希望能為社會貢獻一份心力，對地方的關懷不會改變。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播