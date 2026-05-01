陳佩琪罵斑斑發文惹議 朱蕙蓉：遮不住的心虛

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等案被重判。柯文哲妻子陳佩琪前天發文替柯文哲喊冤，竟扯到總統賴清德認養的流浪狗「斑斑」，稱其為「殘障三腳狗」引發網友批評。對此，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉表示，看著起訴書、判決書，再對比陳佩琪臉書裡那些荒誕的文字，這場戲碼，怕是連再華麗的戲法，也難遮掩那股透骨的心虛與涼意吧！

朱蕙蓉在臉書PO文表示，為了慎重，不僅列印了起訴書，連同第一審的判決書也一併印在手邊。花了不少時間逐字細讀完，甚至唸出聲音來，試圖從法理的細節中，看清這場風暴的真實樣貌，到底在任內，有多少被隱藏與掩蓋的事實？她甚至作出不少表格、挑出錯別字、筆記出多處疑點。

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朱蕙蓉指出，其中最大被告當事人的家屬，或許因為無法面對事實的殘酷，而不願深究探討判決書，這點尚且情有可原；但是，最令人百思不解的是當事人本身，如果連自己都寧願瀏覽花邊新聞裡的女性泳裝清涼照，也不肯靜下心來研究對策、面對即將到來的二審程序，甚至認為研讀判決書、法條是「浪費時間」，這究竟是什麼樣的逃避心態？

朱蕙蓉續指，家屬口口聲聲說著當事人年邁多病、身心受迫，但當事人卻寧願在街頭四處掃街、吃播、享受簇擁，也不肯回家陪伴那位更年邁、且早已臥病在床的孤單老母？

這種「寧願在外面多玩一天是一天、跟小草多募一次是一次」的實際行徑，究竟是天性樂觀，還是內心早已深知反抗無效，乾脆在終局到來前，徹底執行「及時行樂」的末日戰略？

朱蕙蓉直言，看著起訴書、判決書，再對比臉書裡那些荒誕的文字，這場戲碼，怕是連再華麗的戲法，也難遮掩那股透骨的心虛與涼意吧！

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