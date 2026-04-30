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    首頁 > 政治

    史瓦帝尼國王特使火速來台 賴總統：向國際傳達「台史不向霸權屈服」

    2026/04/30 17:57 記者陳昀／台北報導
    史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王指派副總理札杜莉任特使訪台，賴總統今會見特使。（總統府提供）

    史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王指派副總理札杜莉任特使訪台，賴總統今會見特使。（總統府提供）

    賴清德總統原訂訪問非洲唯一友邦史瓦帝尼王國，因中國強勢介入被迫暫緩，史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王指派副總理札杜莉任特使訪台，賴總統今會見特使時表示，這項行動向國際傳達明確訊息：台史邦誼不會因為中國打壓而動搖，兩國也不會因此而向霸權屈服。

    賴清德接見特使時指出，歡迎史瓦帝尼王國的重要政治領袖、亦是台灣的老朋友札杜莉副總理，以國王特使身分訪問台灣。原本很期待親自率團訪問史國，卻因外力影響暫緩訪問。他要再次強調，中華民國台灣是主權國家，是世界的台灣，台灣人民有權利走向世界，也有權利與友邦及理念相近夥伴深化交流合作。

    賴清德說，此次遭遇的挑戰，更加凝聚台灣和史瓦帝尼的心，感謝史瓦帝尼三世國王陛下第一時間給予台灣的各項協助與支持，並立即指派札杜莉副總理擔任特使訪台，這項具體行動向國際社會傳達了明確訊息：台灣與史瓦帝尼的邦誼不會因為中國打壓而動搖，兩國也不會因此而向霸權屈服。

    賴清德感謝史瓦帝尼政府長期以來大力支持台灣的國際參與，不論在聯合國或世界衛生組織等國際場域，都無懼壓力，堅定為台灣仗義執言，並再次祝賀恩史瓦帝三世國王58歲華誕及登基40週年，同時也要慶祝中華民國和史瓦帝尼締結邦交58週年，誠摯邀請國王再次率團訪台。

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    賴總統今會見特使時表示，台史邦誼不會因為中國打壓而動搖，兩國也不會因此而向霸權屈服。（總統府提供）

    賴總統今會見特使時表示，台史邦誼不會因為中國打壓而動搖，兩國也不會因此而向霸權屈服。（總統府提供）

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