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    首頁 > 政治

    罵「殘障三腳狗」不覺有錯！陳佩琪稱自己也殘障：又怎麼嗎？

    2026/04/30 17:45 即時新聞／綜合報導
    陳佩琪說，她在醫院是以「殘障人士」名義被僱用，每年繳交殘障手冊給醫院去做登記。（取自陳佩琪臉書）

    陳佩琪說，她在醫院是以「殘障人士」名義被僱用，每年繳交殘障手冊給醫院去做登記。（取自陳佩琪臉書）

    前台北市長柯文哲涉京華城等案被重判。柯文哲妻子陳佩琪昨發文替柯文哲喊冤時，竟扯到總統賴清德認養的流浪狗「斑斑」，稱其為「殘障三腳狗」引發網友批評。陳佩琪今日除了喊冤，下午又悄悄以「留言」方式發文表示，她自己也有殘障手冊，不覺得「殘障」是「羞辱」。

    陳佩琪聲稱是想要更多人看見昨日她寫的文章，今天特別改在留言區發文。陳佩琪今日下午在臉書發文，表示今天台北變天，她去南部旅遊，被陌生人叫住送上鼓勵，讓她相當感謝。接著她話鋒一轉提到「斑斑」爭議。她表示，自己有肺腺癌，曾切除1/5的肺組織；另外也有腦部囊腫異常，所以領有多重殘障手冊。

    陳佩琪說，她在醫院是以「殘障人士」名義被僱用，每年繳交殘障手冊給醫院去做登記，她表示，自己做的很愉快，又受人尊敬，「殘障又怎麼嗎？我不覺得我殘障人家就會羞辱我啊？！」

    針對此事，律師呂秋遠稍早發文指出，可怕的是，陳佩琪根本不知道，現在沒有人在用「殘障」這個詞來形容失能人，例如日本，就是用「体の不自由な方」，也不會用「三腳狗」來貶低別人的家人。雖說「不是一家人不進一家門」，這句話不見得是對的，但是在柯文哲這對夫妻裡竟然這麼適合：他們對動物是沒有愛的。

    呂秋遠也諷刺，斑斑不會募款私用、斑斑不會在房間裡收錢、斑斑不會騙錢、斑斑不會給京華城好處、斑斑戴項圈，但是不會戴電子腳鐐。「有很多的原因，會讓人不如狗。而當自己覺得不如狗，可能要想想，到底為什麼。」

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