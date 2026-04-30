9刀刺死技術長 前雲云科技董座曾志新一審判無期徒刑

曾志新。（資料照）

前雲云科技董事長曾志新與梁姓技術長因工作屢屢發生摩擦後起了殺意，於去年3月7日預藏主廚刀，在梁男的離職交接會議上動手刺死梁男，台北地檢署於去年6月依照殺人罪起訴曾，全案交由國民法官審理。本案上週一開始密集審理，全案今（30）日審結，台北地院判處曾志新無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

雲云科技主要商品為嬰兒攝影機，也因該商品而享譽國際，然而曾志新因為和梁男在工作上產生摩擦、嫌隙，於去年2月26日前往大賣場購買主廚刀後放在公司櫃子中。梁男同年3月6日於公司內部群組刊登道別長文，內容談及梁男在雲云科技的種種經歷以及他和曾志新的各種摩擦。

請繼續往下閱讀...

隔日，曾志新於下午將主廚刀藏入所穿著背心左胸口袋後，前往會議室參與梁男的離職交接會議，並在成功要求梁男撤下前一天的道別長文後，曾志新假借離開會議室，卻在行經梁男背後時，從背心取出刀身長達19公分的主廚刀，往梁男背後朝頭、背、頸部，猛刺至少9刀。梁男送醫後，因左上肺葉穿刺傷及多處肌肉損傷大量出血，於同日宣告不治。

曾志新開庭時主張自己面臨公司經營壓力，且社群上出現許多批評公司的文章影響公司士氣和投資人意願，致使他身心俱疲，最後才會思慮不周犯下本案。然而，在案發之前，曾志新卻也曾利用專案經理的角色介入梁男所帶領的專案團隊，透過架空其在團隊中的領導權等方式對梁男進行打壓，2人爭執次數因而不斷攀升。

另，由於雲云內部出現霸凌，曾志新去年初以零霸凌為由召開新春會議，但曾志新卻在這場會議上公開對梁男進行羞辱，甚至要求梁男把位置換到他的座位旁好就近管理，事後更把梁男踢出主管群組，梁男最終不堪壓力，選擇提出離職。

檢方認為，曾志新身為董事長，擁有比一般人更多的選擇，卻選擇玉石俱焚的犯罪計畫，意圖逃避法律追訴，更應該為自己行為付出代價，建請法官對曾志新判處無期徒刑。曾志新的委任律師則表示，曾志新與被害人家屬達成和解，希望盡力修復家屬傷痛，且有社會賦歸可能性，建請從輕量刑，判處10年有期徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法