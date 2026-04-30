不忍了！呂禮詩登共艦喊「祖國強大」 陸委會將用這條法辦

陸委會副主委梁文傑。（記者劉信德攝）

退役少校、前艦長呂禮詩登上解放軍艦誇「祖國強大」，引發輿論譁然，政府擬修正兩岸人民關係條例剝奪退休俸。呂禮詩今日受訪反嗆，若覺得他參加活動不妥，「先回頭罵吳斯懷嘛，罵我幹嘛？」陸委會發言人梁文傑今日表示，兩岸條例第9條之3沒處理校級軍官，但呂禮詩行為有構成合作行為之虞，將對其展開調查。

呂禮詩今天接受廣播節目訪問反嗆，軍公教退休金可以適度調整，但是否砍到刀刀見骨或是要人住嘴？那就不要說自己是自由民主國家，而是社會主義國家「所以我不讓你講」。

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呂禮詩說，非常多人都在製造假消息，說自己沒有領終身俸，此舉是試圖分化，將自己從其他有領終身俸的校級軍官中拉出來，「我有領終身俸，我沒有跟別人不一樣」，但好漢做事好漢當，如果要製造「呂禮詩條款」，不如直接規定限用在他身上。

對此，梁文傑在陸委會例行記者會表示，他有看到呂禮詩講的話，首先兩岸條例第9條之3，只規定將級軍官以上不能去中國參加一些有損國格的慶典、活動，可以剝奪退休俸，但是沒有規定將官以下的退役軍官，所以去年底已經提出兩岸條例的修法，目前還卡在立法院沒有付委審查，希望這次事件能獲朝野支持，對這樣行為有一個懲處。

梁文傑話鋒一轉說，即便這一條沒有規範到校級軍官，兩岸條例第33條之1是禁止任何國人、團體、組織和中共黨政軍機構有合作行為。在我們看來，呂禮詩行為確實有構成合作行為之虞，不是單純言論自由的問題。

梁文傑指出，兩年前，呂受中共軍方邀請參加珠海航空展，當時也發表類似言論，這次又受邀參加軍艦展，「這個當然就不是白白受邀，因為你是曾經是中華民國海軍艦長，它才會邀你」。

梁文傑表示，邀請前提是參觀以後，要發表一些「祖國海軍很強大」、「祖國空軍很強大」、「台灣擋不住」等等說法，這在我方看來就叫合作行為，將會同相關單位加以調查。

針對呂禮詩聲稱，若覺得他參加活動不妥，先回頭罵吳斯懷嘛，「有種的話先回頭罵你學長，罵我幹嘛？」梁文傑回應，「吳斯懷被罵的時候，我還沒當陸委會副主委，不過已經很多人罵過他了，我就不用再罵」。

梁文傑強調，兩岸條例第33條之1的合作行為，主要是行政處分，不是刑事法，但是可以連續罰。呂禮詩是前中華民國海軍艦長，有宣傳利用價值，中共才會多次邀請他過去，然後接受訪問。

梁文傑批評，訪問調性都是對方想要的，這叫做配合宣傳，如果呂禮詩今天不是中華民國前海軍艦長，也沒有什麼利用價值，所以這部分可能已構成合作行為，將會同相關單位共同調查。

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

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