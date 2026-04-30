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    首頁 > 政治

    蘇巧慧競選戰隊公布 張宏陸、林楚茵、羅致政入列

    2026/04/30 17:59 記者黃子暘／新北報導
    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室與民進黨新北市黨部今（30）日舉辦「擴大決策會議」，公布蘇巧慧競辦組織架構。（蘇巧慧競辦提供）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室與民進黨新北市黨部今（30）日舉辦「擴大決策會議」，公布蘇巧慧競辦組織架構。（蘇巧慧競辦提供）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室與民進黨新北市黨部今（30）日舉辦「擴大決策會議」，邀集民進黨副秘書長何博文、新北市議員、新北黨務團隊、競選幹部、基層組織、資深黨員、顧問、同鄉會及各公會理事長等出席。立委、蘇巧慧競辦總幹事吳秉叡在會中公布競選組織架構，包括組織群召集人為立委張宏陸，文宣群召集人為立委林楚茵，政策群召集人為前立委羅致政。

    蘇巧慧說，她在新北服務10年，參選650多天以來每天「一天當三天」用，勤走29區基層，也率先提出政見，目前已推出針對老幼族群的「六大福利政見」、「青年四大支持政見」等等，民調結果也從落後雙位數字進入互有領先的狀況，接下來200多天，她將持續推出更多照顧市民、提升新北產業競爭力的政見，讓多市民看見她和新北隊的努力和實力，「2026，新北慧贏」。

    吳秉叡說，邀請眾人參與擴大決策會議，就是希望和大家當面報告現階段競選團隊的成果，也要將競選組織架構，和接下來的選戰期程規劃一一向眾人報告，也希望在最後200多天凝聚眾人力量，力拚2026年贏下新北市長、市議員全壘打。

    蘇巧慧也感謝民進黨新北隊的奧援，不僅新北黨公職全力以赴，各組織協會夥伴也一起打拚，她將這段時間的成果歸功於眾人。

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室與民進黨新北市黨部今（30）日舉辦「擴大決策會議」，公布蘇巧慧競辦組織架構。（蘇巧慧競辦提供）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室與民進黨新北市黨部今（30）日舉辦「擴大決策會議」，公布蘇巧慧競辦組織架構。（蘇巧慧競辦提供）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室與民進黨新北市黨部今（30）日舉辦「擴大決策會議」，公布蘇巧慧競辦組織架構。（蘇巧慧競辦提供）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室與民進黨新北市黨部今（30）日舉辦「擴大決策會議」，公布蘇巧慧競辦組織架構。（蘇巧慧競辦提供）

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