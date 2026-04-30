季麟連「政治變色龍」經歷曝！曾受阿扁重用卻反咬他一口

季麟連挨轟「政治變色龍」。（資料照）

傳立法院長韓國瑜支持至少8000億元的軍購版本，遭國民黨副主席季麟連28日在黨內中常會上點名喊「建請開除黨籍」。立刻有網友起底季麟連身分，發現他過去曾受前總統陳水扁重用，曾被評為「親綠將領」、「綠色將領」。沒想到退役後他政治立場大轉變，重返國民黨懷抱並擔任黃復興黨部主委，更曾在受訪時批評陳水扁，表示很多人對陳水扁感到「嫌惡與不齒」。

陳水扁執政時，季麟連可被稱為「扁系將領」，4年內火速從聯勤中將副司令升至上將司令。最具爭議的是，他2008年立委選舉時穿上便服替民進黨候選人李文忠站台，引發外界批評違反中立原則，他也遭到時任國防部長李天羽記過兩次處分。

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2020年，前陸軍總司令陳廷寵批評「現在國軍戰力為零，無法抵擋中共解放軍」。季麟連還在國慶活動中發下豪語，表示只要有國軍在，誰都拿不下台灣，並嗆說：「來打打看嘛！好膽就來呀！」

沒想到，季麟連退役之後又重返國民黨懷抱，擔任黃復興黨部主委。2021年他接受《震傳媒》資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時，更表示很多人對陳水扁相當嫌惡，也很不齒。

季麟連事蹟還不只如此，他曾在2024年到中國參加「黃埔百年」活動。辜寬敏基金會昨日也指出，季麟連曾經和統促黨總裁張安樂一同出席共產黨活動，被安排坐貴賓桌高唱「紅歌」，現場高掛中共五星旗。根本是「紅通通」的人物。

昨日季麟連為軍購案嗆韓國瑜，不少網友重提他的過去事蹟，也譏諷他根本就是「政治變色龍」。

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