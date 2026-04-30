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    首頁 > 社會

    台南女警遇死劫、紅毯未鋪白琴先響 準婆婆含淚備冥婚

    2026/04/30 14:29 記者王捷／台南報導
    鄭詠心準婆婆（左二）泣訴喜事變喪事，考慮辦冥婚。她曾承諾不當婆媳當母女，將鄭女視為親生女，遺憾緣分僅３年，徹夜難熬。（記者王捷攝）

    鄭詠心準婆婆（左二）泣訴喜事變喪事，考慮辦冥婚。她曾承諾不當婆媳當母女，將鄭女視為親生女，遺憾緣分僅３年，徹夜難熬。（記者王捷攝）

    台南市28歲女警鄭詠心，20日清晨騎機車返家途中，慘遭20歲的戴姓女大生追撞跌倒，鄭詠心後來不幸遭遊覽車輾死，她和同是警察的男友已論及婚嫁，準婆婆說，兒子與詠心原本要在5月訂婚，她哀慟泣訴這場車禍不但摧毀一段良緣，也讓兩個家庭的母親心碎，本來要辦喜事，豈料先辦喪事，如今只能含淚準備冥婚。

    鄭詠心的準婆婆今天受訪表示，原本安排5月就要訂婚，未料如今竟然要先辦喪事，她誇獎詠心非常乖巧，她以前曾跟鄭詠心說，不要當婆媳，因為婆媳問題多，要把詠心當成她的第二個女兒，當成女兒一樣疼愛；她泣訴兩人緣分只有短短3年，失去準媳婦讓她悲痛難眠，無法接受殘酷事實。

    鄭詠心的母親同樣承受白髮人送黑髮人的哀慟，鄭母接受化療，都由鄭詠心悉心照顧，鄭詠心也會教導兩位姪女跳舞，在車禍後，姪女只聽幼稚園的老師說「阿姨上天堂了」，兩人還懵懵懂懂，只知道永遠看不到阿姨，也沒辦法再教她們跳舞了。

    鄭詠心的準婆婆說，這場車禍傷害了兩位媽媽、讓兩個家庭破碎不全，雙方家屬都期盼年輕人步入禮堂，如今只能面對冰冷的遺體、準備冥婚，怒批肇事女大生的冷漠，在傷口上無情撒鹽。

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