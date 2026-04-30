來台會見賴總統 史瓦帝尼國王特使：「再強的力量」也無法破壞兩國情誼

史瓦帝尼王國國王特使、副總理札杜莉（Thulisile Dladla）來台會見賴總統。（擷取自總統府影片）

總統賴清德原訂訪問非洲唯一友邦史瓦帝尼王國，因中國強勢介入被迫暫緩，史瓦帝尼王國國王特使、副總理札杜莉（Thulisile Dladla）今天來台會見賴總統時表示，史王誠摯邀請賴總統適當時機再訪史國，向世界展示領空的自由和獨立性，以及整個非洲對國際法的信念與信心，「多強大的力量，也無法破壞兩國如家人般的情誼。

札杜莉表示，賴總統的致詞，再次印證台灣與史瓦帝尼王國雙邊關係的堅實與純粹。此次擔任恩史瓦帝三世國王的特使，以最快的速度前來台灣，傳達國王對於賴總統指派外交部長林佳龍赴史國參加慶典的誠摯感謝。

請繼續往下閱讀...

札杜莉代表恩史瓦帝三世國王表示，對於兩國共同遭遇的事件讓賴總統無法出席史國慶典深感遺憾，此事也引起國際社會關注；儘管賴總統未能親自出席，仍指派林部長擔任特使前來，為慶典增添重要意義。

她強調，兩國邦誼已從外交關係提升至另一個新階段，兩國不僅是友邦，而是如家人般的存在，無論有多強大的力量，也無法破壞這份維繫58年如家人般的情誼；也沒有任何人能介入及動搖這個堅固的家庭。兩國不應停留於過去，而應展望未來，並以強韌的力量鞏固這份情誼。

札杜莉也轉達說，恩史瓦帝三世國王誠摯邀請賴總統於適當時機訪問史瓦帝尼，即便遭遇各種挑戰，也要向世界展示領空的自由和獨立性，以及整個非洲對國際法的信念與信心。並強調，史瓦帝尼始終將台灣視為家人，不論白天或黑夜，隨時敞開大門歡迎總統與台灣人民來訪並探望家人。

史瓦帝尼王國國王特使、副總理札杜莉（Thulisile Dladla）來台會見賴總統。（總統府提供）

史瓦帝尼王國國王特使、副總理札杜莉（Thulisile Dladla）來台會見賴總統。（總統府提供）

史瓦帝尼王國國王特使、副總理札杜莉（Thulisile Dladla）來台會見賴總統。（總統府提供）

史瓦帝尼王國國王特使、副總理札杜莉（Thulisile Dladla）來台會見賴總統。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法