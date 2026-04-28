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    首頁 > 政治

    鄭麗文6月訪美再嗆總統出訪受阻 莊瑞雄：小咖隨時可去

    2026/04/28 13:02 記者林哲遠／台北報導
    民進黨團幹事長莊瑞雄（中）、立委吳沛憶（左）。（記者劉信德攝）

    民進黨團幹事長莊瑞雄（中）、立委吳沛憶（左）。（記者劉信德攝）

    國民黨主席鄭麗文預計6月訪美，鄭麗文昨受訪時聲稱，她將向美方重要人士、智庫學者及意見領袖說明鄭習會所傳達的和平訊息，並反嗆賴清德的兩岸路線「完全走不出去，只會讓中華民國被逼到牆角」。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今直言：「越大咖的越不能到美國去，像我這種小咖的想去就去，其他人要到美國去，都跟我一樣都沒有很大咖。」

    莊瑞雄表示，鄭麗文相關言論簡直是「鬼扯」，鄭麗文到美國也要說跟兩岸關係有關係，乾脆跟美國總統川普說「我已經跟習近平握過手了，你們美國就幫我開了綠燈」，邏輯根本不通。賴清德總統之所以出訪受阻，重點就是中共對台灣無理的打壓，加上台灣在國際情勢上非常的特殊。

    「越大咖的越不能到美國去；越小咖的，像我這種小咖的，要到美國隨時都可以去！」莊瑞雄直言，若當到院長、總統，要到美國反而比較困難。總統出訪是何其重大的事，要適度安排、維安問題與研判國際局勢等。

    莊瑞雄強調，超級大咖越困難成行，較為小咖的都可以開開心心，想去就可以去。像他本身隨時可以去美國，因為自己就是小咖，所以其他人要到美國去，跟他一樣都沒有很大咖。

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