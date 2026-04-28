無人機外交小組5月率團赴底特律參展 外交部今年首度招募飛手赴友邦交流

外交部非政府組織國際事務會執行長暨無人機外交小組執行長江振瑋今（28）日表示，無人機外交小組5月將率團赴美國底特律參與「XPONENTIAL 2026」國際無人載具系統展。（記者黃靖媗攝）

外交部去年成立「無人機外交小組」，盼藉無人機合作推動台灣外交。外交部非政府組織國際事務會執行長暨無人機外交小組執行長江振瑋今（28）日表示，無人機外交小組5月將率團赴美國底特律參與「XPONENTIAL 2026」國際無人載具系統展，5月中旬截止報名的「國際青年大使交流計畫」也首度納入「科技應用」的專長，招募無人機青年飛手赴帛琉、聖文森等友邦交流。

江振瑋今日於外交部例行記者會說明，為持續強化我國無人機產業的全球競爭力，並深化與理念相近國家的戰略夥伴關係，外交部「無人機外交小組」將於今年5月率團赴美國底特律參加全球最具規模的「XPONENTIAL 2026」國際無人載具系統展。

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「XPONENTIAL」是全球無人機產業最具指標性的國際性展覽，我國無人機業者參展除增進全球供應鏈的商機媒合，也有助於台灣建立關鍵的戰略優勢。

江振瑋表示，為呼應總統賴清德提出的「五大信賴產業：半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊」，外交部積極推動無人機外交，並規劃協輔成立「國際無人機學院」，未來將與我國友邦或理念相近國家合辦「國際技術交流工作坊」以及相關國際論壇，輸出我國無人機培訓技術，並引進國際先進技術與經驗。

江振瑋指出，無人機外交小組已於今年3月赴德國杜賽道夫參加「XPONENTIAL Europe 2026」，探詢在台舉行大型展會的可行性，今年5月將再度赴美國底特律參加「XPONENTIAL 2026」，持續推動台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。

江振瑋說明，今年外交部「國際青年大使交流計畫」也已於3月下旬公布，5月15日截止報名，首次納入「科技應用」的專長，將招募無人機青年飛手加入，擬於8月下旬陸續組團出訪帛琉、聖文森與聖克里斯多福及尼維斯等亞太及加勒比海友邦。今年預計甄選兩團共50名優秀青年學子擔任國際青年大使，歡迎35歲以下、具備中華民國國籍且就讀於我國大專院校或研究所的學生踴躍報名參加。

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