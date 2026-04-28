賴清德頒發首屆「海光獎」肯定海巡無懼騷擾守護海疆

「115年國家海光獎頒獎典禮」，總統賴清德、海委會主委管碧玲、國安會秘書長吳釗燮與獲獎人員合影。（記者陳逸寬攝）

海洋委員會海巡署於今日舉行首屆「國家海光獎」頒獎典禮，總統賴清德親自表揚在國安、海域治安及救護等領域有卓越貢獻的海巡英雄。賴清德致詞時強調，面對中國與日俱增的灰色地帶行動，海巡同仁始終站在第一線守護台灣安全，政府未來將推動海巡全面轉型，投入無人機與紅外線熱影像等高科技裝備，並全面翻修老舊設施，作為海巡同仁最強大的後盾。

賴清德今日上午在國安會秘書長吳釗燮、海委會主委管碧玲及海巡署長張忠龍陪同下抵達典禮現場。他首先感謝海巡之友總會最高顧問葉國一於去年支持成立此獎項，讓社會力量與海巡同行。

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賴清德指出，台灣是海洋國家，安全不僅在陸地更在海上，近年來中國企圖營造破壞現狀的新常態，各種越界與騷擾對第一線同仁造成極大壓力，但海巡在跨國緝毒、非法攔截與海上救援上從未退讓。

針對具體事蹟，賴清德特別提到，在灰色地帶的壓力下，海巡同仁結合跨部會能量維護海底電纜安全，確保國家運作不受影響。此外，面對中國海警船持續襲擾，海巡船艇全程監控與應處，確保了台澎金馬海域及往來船隻的平安。賴清德感性表示，當多數人休息、風浪最強的時候，海巡人員始終堅守崗位，這份付出是國家穩定與人民安心的關鍵。

賴清德也宣布政府將啟動海巡全面轉型計畫。未來將建構海空整合監控能量，不僅擴大無人機運用，更將建置次世代雷達系統與高科技防護裝備，全面強化海巡量能。同時，政府也將積極提升海巡同仁各項待遇，針對全國各地的老舊駐地設施進行整建翻修，落實更完善的後勤支持，讓專業與民間力量緊密結合。

海巡署表示，國家海光獎不僅是對績優人員的肯定，也具有鼓勵士氣及凝聚向心力的意義，面對中國日益嚴峻的灰色地帶侵擾及區域局勢變化，海巡人員未來將持續堅守國安、治安、平安，展現「TEAM海巡，護臺灣」的力量。

海洋委員會海巡署於今日舉行首屆「國家海光獎」頒獎典禮，總統賴清德親自表揚在國安、海域治安及救護等領域有卓越貢獻的海巡英雄。（記者陳逸寬攝）

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