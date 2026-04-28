楊寶楨、江和樹遭圍剿 張育萌諷：民眾黨一天不內鬥就渾身不自在

楊寶楨（右）日前鬆口有意投入選戰，沒想到遭粉專「民眾講堂」引述網友留言攻擊，楊寶楨為此留言回應「我知道你背後是誰在控，不要一直在黨內搞分裂了」，江和樹（左）也點名「一定是中央黨部的人」，意外引發討論。（資料照，江和樹提供）

新竹市府美女前發言人楊寶楨日前鬆口有意投入選戰，沒想到遭粉專「民眾講堂」引述網友留言攻擊，楊寶楨為此留言回應「我知道你背後是誰在控，不要一直在黨內搞分裂了」，江和樹也點名「一定是中央黨部的人」，還重砲痛批部分粉專槍口向內「比民進黨更可惡」，意外引發討論。台灣青年世代共好協會理事長張育萌對此諷刺，民眾黨拉幫結派，一天不內鬥，就渾身不自在。

針對質疑，民眾黨發言人張彤回應，支持者經營粉專無從介入，強調黨內大鳴大放，黨團的團結不會輕易動搖。民眾黨立院黨團主任陳智菡也表示：「對於支持者的聲音應該虛心接受」、「不應看到批評，就開始無的放矢亂攻擊。」

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張育萌在臉書發文指出，楊寶楨被小草圍攻，說她拋棄松信選民，楊寶楨強調「黨中央去年並沒有再來問我」。「民眾講堂」爆氣開嗆，說「黨中央明明有問你要不要戰松信」。楊寶楨只好再回「我說了是『去年』，請看清楚。」

張育萌說明，選民霧裡看花。其實楊寶楨在玩文字遊戲，現在已經是2026年，「去年」民眾黨確實沒有問她。但黨內已經有爆料，2024年至少有3個「民眾黨代表人物」去問過楊寶楨，要不要經營松信，她回答「目前沒意願」。

張育萌提到，現在幫楊寶楨用力背書，開戰黨中央的「江和樹」，自己就是民眾黨的中央委員。他跟楊寶楨上節目，質疑優秀人才卻沒被徵召。但是，江和樹上次的中央委員會也在，卻根本沒有提出要討論楊寶楨徵召的事。結果，江和樹自己出來砲轟，願意戰的人還受到攻擊，這樣「我們是比民進黨更可惡欸！」

張育萌質疑，民眾黨拉幫結派，每個人都組「復仇者聯盟」，一天不內鬥，就渾身不自在。前幾年有一本很紅的小說，叫《別相信任何人》，書名就是現在民眾黨內的求生準則。

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