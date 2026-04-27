曝中選會六大挑戰！游盈隆：國籍法處理中配參政權 實屬牽強

中選會主委游盈隆。（記者廖振輝攝）

中選會今日舉行主委交接典禮，由行政院秘書長張惇涵代表當監交人，新主委游盈隆及李禮仲、蘇子喬、蘇嘉宏3名委員正式就任。游盈隆致詞時提出中選會正面臨六大挑戰，包含公投綁大選、不在籍投票、公投案、中配參政權爭議、AI與網路時代深偽訊息、中國介選問題等，並直言李貞秀案絕非最後一個案例，現階段用國籍法處理中配參政權問題，實屬牽強，且具高度爭議性。

游盈隆指出，今天對他個人或對中選會來講，都是很特別的一天。社會期待中選會早日恢復正常運作，有如大旱之望雲霓，非常感謝賴總統、行政院長卓榮泰以及全體立法院的支持、肯定和付託，他絕對不會辜負政府、國會和人民的期待，努力打造一個絕對超然、公正、客觀、中立與專業的中選會。

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他提及，在未來三年半又五天的任期中，至少有兩大任務要完成包含，今年的2026九合一地方選舉，後年的2028總統及立法委員的大選，希望帶領中選會及22個地方選舉委員會同仁，全力辦好這兩項重要選舉。

此外，中選會正面臨六大挑戰。游盈隆列舉，首先，公投綁大選，立法院去年11月21日三讀通過「公民投票法」第23條修正案，正式恢復公投綁大選。國內主流民意樂見恢復公投綁大選，但也有不少人擔心，那將干擾選務的進行未來如何在公投綁大選的制度安排下，順利成功的辦好選務，是無可迴避的挑戰。

游盈隆續指，再者，不在籍投票的呼聲此起彼落，但是隨著台灣進行了各種選舉種類的整併，今天已經演變成為中央與地方選舉交錯舉行，形成每隔兩年舉行一次選舉的規律。他個人肯定不在籍投票是一種進步的思維，未來如何經由更廣泛深入的理性討論，形成共識，落實在人民的政治生活裡面，是另外一個巨大的挑戰。

游盈隆說，第三，適當處理立法院所提公投案。中選會去年5月否決了立法院所通過的反廢死公投案，但同時通過了核三延役的公投案。從某個角度來看，這儼然是一個準馬歇爾時刻。去年5月中選會做出了立法院所提的公投案引起軒然大波，在野黨到今天為止還沒吞下這口氣，中選會是一個獨立機關有無權力否決立法院所提公投案，是一個具有高度張力的開放性問題，未來如何妥善處理立院所提公投案，而避免中選會成為橡皮圖章，儼然是一個嚴峻挑戰。

第四、有關中配參政權爭議，游盈隆直言，隨著民眾黨中配李貞秀被民眾黨開除黨籍，失去立委身份後，陸配參政權相關爭議已經逐漸平息，但李貞秀案絕對不是最後一個案例，未來類似案例將層出不窮，除非我國憲法與相關法律做出妥適周延的因應，而這需要政府與國會共同努力，從根本上著手，才能獲得妥適的解決。

他認為，兩岸關係有其特殊性，現階段用「國籍法」處理陸配參政權問題，實屬牽強，且具高度爭議性。李貞秀案從一個正面的思考來看，凸顯了我國當前憲法與法律體系仍然有不完備之處，這也是未來一個非常重大的挑戰。

游盈隆表示，第五、AI與網路時代深偽訊息影響選舉的問題，如何有效因應防不勝防的深偽訊息左右選舉，傷害選舉的公平性，是絕對不可輕視；第六、關於中國介選問題，中國介入台灣選舉由來已久，最早是1996年台灣總統大選，公然以發射飛彈，文攻武嚇，此後每一次總統大選，都少不了中共對台的恫嚇、滲透、干擾與威脅。

他強調，如果說中共介入台灣選舉早就已經是一個常數，而不是變數，一點也不為過。今年中國當局更是史無前例的毫不避諱的成立，因應台灣地方選舉的工作專組，直接接受中共中央對台工作領導小組的指導。面對這種兩岸的新情勢，中選會必須提高警覺，絕不可掉以輕心。

游盈隆重申，面對未來兩大任務與六大挑戰，必須以戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰的態度去面對，「我們擁有兩大憑藉，我們有堅定不移的民主價值信念我們深信，沒有自由選舉就沒有民主，沒有民主就沒有台灣。」

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