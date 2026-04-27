央視新聞聯播驚現「8964」 網驚：內部有人搞事

中共官媒央視25日《新聞聯播》報導數據時，螢幕驚現敏感數字「8964」。（網路截圖）

中國官媒央視《新聞聯播》驚現敏感政治數字「8964」。螢幕顯示中國第一季港口集裝箱吞吐量為「8964萬」標箱。由於數字精確命中「六四事件」年份與日期，該截圖已在海外社群平台引發熱議。

根據海外華文媒體《看中國》（Vision Times）報導，時評人「冷眼財經」於社群平台X發布截圖，指出該畫面源25日播出的《新聞聯播》。報導引述分析稱，在中共極為嚴密的廣播審查系統下，此類具備高度政治意涵的數字能通過審核並公開播映，實屬罕見。

請繼續往下閱讀...

網民比對原始影片確認，該畫面並非AI合成影像。時評人分析指出，中共官方對「8964」等關鍵字設有極高層級過濾機制。此次數據精確命中敏感年份與日期，被網民解讀為審查系統出現技術性失靈，也有人質疑是數據巧合所致。

中共宣傳系統近期頻傳異常訊號。過去曾有報導引述疑似央視內部員工投稿，對審查壓力表達不滿。近期央視《焦點訪談》也曾公開曝光地方招商數據造假，被海外觀察家解讀為宣傳系統內部控制力出現裂痕，審查防火牆頻傳失靈。

除了央視，地方媒體如浙江衛視、河南衛視在節慶期間的播出內容，也曾被解讀具備特定政治暗示。報導引述時評人「文睿」分析，喉舌媒體在權鬥激烈的時刻精準打擊特定數據，顯示體制內部博弈可能已趨於公開化。

目前中共官方未對此畫面做出說明，中國境內社群平台已針對相關討論進行全面清理。海外評論分析指出，雖然港口吞吐量為統計數據，但在敏感時節出現此類數字，往往會引起政治解讀。

報導引述相關評論指出，此事件再次呈現中共宣傳體系在數位時代與政治審查之間面臨的挑戰。目前相關截圖與討論僅能在牆外傳播，成為觀察中共內部局勢動態的指標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法