狂！美白宮記者晚宴槍擊案 他淡定吃沙拉爆紅

美國白宮記者協會晚宴槍響，有人淡定在座位上吃沙拉爆紅。（圖擷自「@LangmanVince」X帳號）

美國白宮記者協會晚宴25日在華盛頓希爾頓酒店舉行時傳出槍響，就在眾人驚慌蹲下躲避時，竟有1人淡定地在座位上吃沙拉，相關影片隨即瘋傳，而他的身分也跟著曝光。

據《紐約時報》報導，這名淡定賓客就是創新藝人經紀公司（Creative Artists Agency）的經紀人格蘭茨（Michael Glantz），他受訪時笑稱自己並未被嚇到，反而想看看到底發生了什麼事。

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被網友們取名為「沙拉男」的格蘭茨表示，他是個紐約人，每天都生活在警笛聲之中，因此一點也不害怕。此外，他之所以沒跟著躲藏，是因為自己背部不好，根本沒辦法蹲坐在地板上，而且自己相當注重衛生，不可能穿著新禮服碰觸髒兮兮的希爾頓酒店地板。

相關影片請見：

Who's this guy eating his salad in the middle of the White House Correspondents dinner shooting last night? pic.twitter.com/TNyOIa8Wn0 — Vince Langman （@LangmanVince） April 26, 2026

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