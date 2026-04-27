LTN投票箱》英國通過「世代禁菸令」 台灣該跟進嗎？（資料照）

英國國會日前通過「菸草與電子煙法案」（Tobacco and Vapes Bill），若新法上路後，規定2009年1月1日當天或之後出生者，在英國終身不得合法購買菸品，這項法案也被稱為「世代禁菸令」，目前馬爾地夫也有類似作法。而這也引起社會關注台灣未來是否要跟進，衛福部長石崇良認為這屬於重大政策變革，涉及社會接受度與執行面問題，仍需廣泛討論，將請國健署進行研究。

請問，對於英國通過的「世代禁菸令」，你認為台灣應該跟進嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

請繼續往下閱讀...

新聞連結：

※有夠皮！英國YTR在裁判眼前「火燒黃牌」 全場球迷笑瘋

※打造無菸世代！ 馬爾地夫禁買禁用「旅客適用」 紐西蘭政策逆轉

※羽球》BWF宣布3局15分制明年上路 奧運雙金王齊麟有話要說

※動保女闖餐廳「搶活龍蝦放生」 英國老闆痛哭：害寶貝寵物慘死

看更多投票結果：

LTN投票箱》勞動部拋出引進印度移工構想 你的看法是？

LTN投票箱》「1孩家庭」可請外傭新制上路 你怎麼看？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法