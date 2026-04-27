想躲進特勤保護圈？ 中裔記者疑從後推擠 害川普撤離驚險踉蹌

中裔的白宮記者協會主席姜偉嘉（右）在晚宴上坐在川普身旁。（彭博）

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞25日晚間出席白宮記者協會晚宴時，爆發槍響，川普等人立刻被特勤人員護送撤離；在撤離過程中川普一度踉蹌，其他角度影片曝光川普跌倒原因，竟是中裔的白宮記者協會主席姜偉嘉（Weijia Jiang）企圖擠進川普特勤保護圈從後方撞倒川普。

綜合外媒報導，31歲的槍手艾倫（Cole Tomas Allen）25日涉嫌闖入華府的白宮記者協會晚宴，企圖攻擊行政官員，與安檢人員爆發槍戰，艾倫當場被逮捕。事發時因槍響頻傳，美國總統川普和政府高層在特勤人員護送下撤離。

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川普在特勤人員包圍下撤離，在撤離過程中川普一度踉蹌，另一角度的畫面曝光，姜偉嘉在後方企圖擠進去特勤保護圈，從後方將川普撞倒，旁邊特勤人員還轉頭盯她，隨後姜偉嘉跪在地上爬著逃出。

姜偉嘉1983年出生於福建廈門，2歲時隨家人移民美國，她擁有雪城大學廣播新聞專業碩士學位，自2006年開始擔任電視新聞記者；2020年，姜偉嘉在白宮新聞發布會上就美國新冠病毒檢測計劃向時任美國總統川普提問，引發川普不滿稱「去問中國」，憤而直接結束記者會，讓她聲名大噪。

Anybody find it a little ironic that Weijia Jiang, the WHCD President tried to weasel her way into the protective screen with President and Melania Trump? She's in the white dress.



She has a history of bias against Trump but apparently not when shots are being fired. pic.twitter.com/jYiQeubJMU — R T （@RDog861） April 26, 2026

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