政院啟動明年軍公教待遇調整研議 全教總籲公教加薪10％

行政院人事行政總處啟動明年軍公教待遇調整研議，全教總今呼籲公教整體加薪10％。（資料照）

針對行政院人事行政總處啟動明（2027）年度軍公教待遇調整研議，全國教師工會總聯合會（全教總）今（27）日發聲明指出，台灣人均GDP10年大幅成長，但公教調薪幅度明顯落後，要求政府提出結構性改革方案，主張明年應整體調薪10%，並同步調升專業加給與學術研究加給20%，以回應長期分配不均問題。

全教總理事長侯俊良指出，根據2016年至2026年統計，台灣人均GDP成長高達93.2%，幾近翻倍，但公教待遇累積調幅僅14.7%，成長幅度不到國家經濟成長的6分之1，這顯示公教人員未能共享經濟成果，甚至在物價上漲壓力下，已逐漸淪為「實質新貧」，分配正義明顯失衡。

請繼續往下閱讀...

全教總專業發展中心執行長葉明政表示，專業加給長期未合理調整，已衝擊教職吸引力。相較於同期最低工資調幅達47.4%，公教薪資明顯落後，形成約32.7%的差距；同時消費者物價指數（CPI）累計上升16.19%，甚至重要民生物價漲幅達21.92%，均超過公教調薪幅度，導致實質購買力持續下滑。

侯俊良並提出，現行制度已出現人才流失警訊，持證教師中約有4成選擇不投入教職，反映薪資制度無法反映專業價值，也影響教育現場穩定性，批評政府仍採不透明的審議機制，形同「恩給式」調薪，難以解決根本問題。

針對人總規劃調整「公務員專業加給表」，全教總提出兩項具體訴求。首先，應優先調升專業加給與教師學術研究加給20%，以縮小與民間薪資差距，提升教職競爭力；其次，明年度整體調薪幅度應達10%，以反映近年經濟成長與物價變動，補足過去長期累積的購買力落差。

侯俊良強調，調薪不應淪為政治考量下的短期措施，而應建立法制化、科學化的審議機制，讓薪資能與國家經濟發展連動，唯有透過制度性改革，才能挽回流失的人才，穩定教育品質，確保下一代的學習權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法