總統出訪受阻 鄭麗文：賴清德路線走不出去 讓中華民國被逼到牆角

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今（27）日接受中廣「蘭萱時間」專訪表示，鄭習會至今已半個月，兩岸局勢與賴清德總統出訪史瓦帝尼受阻的情勢，已經清楚凸顯兩條路線的差異。鄭麗文指出，賴總統至今不接受九二共識，也未清楚表達反對台獨的立場，兩岸之間自然沒有政治基礎；此次出訪受阻，也正證明賴清德路線「完全走不出去，只會讓中華民國被逼到牆角」。她強調，兩岸要和解、要和平，其實一點都不困難，只要在九二共識與反對台獨的基礎上，兩岸關係就能「海闊天空」。

談及賴總統出訪史瓦帝尼受阻，鄭麗文說，是有點驚訝，但後續也有報導指出，政府其實一開始就已掌握相關狀況，只是把消息壓到最後一天，因此到底事實是如何，外界仍有疑問。即使國安單位無法對外揭露完整情形，但不論如何，這都是一次非常重大的挫敗，國安團隊不可能完全沒有事先掌握相關訊息。

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鄭麗文認為，這次事件不可能是前一天才知道，政府事實上一定早已掌握，但斡旋失敗，中間也做過許多外交努力，甚至包括請美國協助，但最後沒有任何效用。賴政府之所以把消息壓到最後一刻，是因為最後才確定「一定去不成」。

鄭麗文表示，從一開始傳出賴總統只能直飛、無法中途休息轉機時，她就認為狀況已經非常糟糕。直飛還要避開中東戰亂區域，中途經過許多國家，卻沒有一個國家願意讓其停留，包括民進黨長期宣稱對台友好的國家在內，這本身就已經非常嚴重，不必等到後續三個非洲國家不讓專機經過，問題才浮現。

主持人蘭萱詢問，賴總統出訪受阻，是否會挫傷「鄭習會」原本帶來的和平止戰氣氛？鄭麗文說，她認為剛好相反，這正好證明賴清德的路線是完全錯誤的，「完全走不出去，只會讓中華民國被逼到牆角」。賴總統面對的問題不只是前往非洲時無法中途停留，也包括未來若前往中南美洲，甚至可能無法過境美國。這是台灣目前面對的重大外交困境，也是國家主權空間遭到嚴重限縮的警訊，但賴政府始終「只檢討別人、不檢討自己」。

對於「鄭習會」迄今已半個月，兩岸情勢是否出現具體改變？鄭麗文表示，不可能期待賴清德政府獲得對岸態度上的改變，「因為他不改變，人家怎麼改變？」賴總統至今不接受九二共識，也未清楚表達反對台獨的立場，兩岸之間自然缺乏任何政治基礎。賴政府主張台獨、主張兩國論，這條路線只會讓兩岸關係持續惡化，也讓台灣承受更大壓力與風險。

鄭麗文強調，台灣不應該走上這條路，因為中華民國憲法不是一部兩國論的憲法，更不是一部台獨的憲法。她已經證明兩岸要和解、要和平，其實一點都不困難，只要在九二共識與反對台獨的基礎上，兩岸關係就能「海闊天空」。

鄭麗文指出，北京透過這次鄭習會，清楚向大家表達，他們針對的是台獨，也不希望台獨勢力繼續擴大。她表示，如果大家都是一家人，什麼話都好說、都好商量，「他們會用最大的耐心跟恆心處理兩岸分歧多年的問題」。她認為，這是由習近平總書記口中具體說出的訊息，是重要且巨大的善意。

鄭麗文也提到，她已多次釋出善意與誠意，希望能與賴總統見面，但至今沒有得到正面回應。她批評，總統府及民進黨發言系統對此行仍有許多無理評論，卻沒有正式面對兩岸關係的緊張與惡劣。

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