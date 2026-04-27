台中議員選舉「八年級生」出頭 人口最大區北屯藍綠搶席次

民進黨提名新人陳信秀（中）是北屯區議員參選最年輕。（陳信秀團隊提供）

台中北屯區是29個行政區最多人大區，今年底11月28日市議員選舉，暫由藍綠白及無黨8人，搶佔預計7席席次，加上無黨籍形成「9搶7」亂鬥局面，其中，最年輕的民進黨新人陳信秀（29歲）是1996年出生，將對戰國民黨吳宗學（33歲）1992年出生，八年級生出頭對戰精彩可期。

北屯區口突破31萬8千人是台中人口成長最快、最多大區，現任議員有6席議員，國民黨黃健豪當選立委後空出1席，現任5席為藍3席沈佑蓮、陳成添、賴順仁，及綠兩席曾朝榮、謝家宜，地方政壇預估，年底議員席次，將從原6席增加1席，讓北屯有7席議員席次。

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最年輕的綠營黨新人陳信秀（29歲），對戰藍營吳宗學（33歲），兩人都是八年級生，對戰精彩可期，陳信秀說，政治需要新陳代謝，讓更有衝勁的年輕人投入服務，吳宗學表示，傳承陳成添議員服務精神，每一雙握過的手、每一句加油聲，都是前進動力。

藍綠白4月初步完成提名作業，民進黨提名3席包括現任謝家宜、新人陳信秀及曾咨耀，國民黨部副主委陳明振說，年底選戰先保守提名4席，會視狀況調整，分別為新人吳宗學、許育璿及現任沈佑蓮、賴順仁。

民眾黨已提名邱于珊，形成藍綠白「八搶七」局面，加上連選多屆的無黨籍段體佩續戰，目前有9人要搶7席。

國民黨在北屯提名新人吳宗學（左）及許育璿（右），北屯立委黃健豪趕往加油。（吳宗學團隊提供）

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