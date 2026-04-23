讓「粉底液將軍」來台？ 梁文傑曝矛盾爭議：中國先去打一架

中國藝人張凌赫靠古裝劇《逐玉》引發台灣民眾關注，但遭中共解放軍的媒體平台批評為「粉底液將軍」。（圖擷取自微博）

國民黨主席鄭麗文日前聲稱，有隨團訪中的年輕人認為兩岸關係太複雜，只要邀請中國藝人張凌赫來台灣就好了。陸委會發言人梁文傑今天表示，張凌赫雖然在台灣受歡迎，卻在解放軍旗下的媒體平台被批評為「粉底液將軍」，中國廣電總局指其「杜絕顏值崇拜」等爭議，中國官方自己至少要先打一架「打完再說」。

鄭麗文日前在《千秋萬事》廣播節目專訪時說，有隨團年輕人向她表示，「你們大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜？只要叫張凌赫來台灣就好了。」對此，中國國台辦發言人張晗昨天在例行記者會進一步說，中國一貫支持兩岸影視文化界「雙向奔赴」，樂見中國藝人赴台交流，與台灣民眾見面。

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不過，對於是否歡迎張凌赫來台交流，梁文傑今日在陸委會記者會表示，昨天國台辦記者會出現張凌赫這位明星的名字，他還特別查了一下，好像《逐玉》這部劇在台灣滿受歡迎的，但這位張凌赫演員，好像在對岸，中國的宣傳部門對他就有很多批評。譬如說像解放軍下面的媒體平台，就說這個是過度塗脂抹粉的將軍，叫「化妝液將軍」還是「粉底液將軍」，好像是這樣。

梁文傑直指，中國廣電總局又說要杜絕「顏值崇拜」，不能夠畸形審美，反正這些就是中國官方自己吵來吵去，可以先有一個定論後再來談交流，台灣這邊是不會去做這些批評，「但是中國官方自己至少要先打一架、打完再說」。

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