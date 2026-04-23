外交家雜誌稱駐史瓦帝尼員工霸凌當地人 國合會：刻意抹黑、已要求更正

圖為2024史瓦帝尼王國投資商機說明會，現場並展示各式農產品，示意圖，與新聞事件無關。（資料照，記者田裕華攝）

雜誌「外交家」（The Diplomat）昨撰文指，我國於友邦史瓦帝尼推動的「台灣－非洲蔬菜倡議」（TAVI）計畫中，有職員霸凌當地員工。國合會今（23日）表示，該文章進行不實連結，刻意抹黑國合會形象，駐史瓦帝尼技術團已正式去函「外交家」要求更正，並保留法律追訴權利。

TAVI計畫由農業部、外交部與亞蔬－世界蔬菜中心（WorldVeg）共同於友邦史瓦帝尼及非洲南部推動，旨在提升非洲各國蔬菜生產能力，改善糧食多樣性，並強調蔬菜營養價值，以促進當地民眾健康飲食習慣，與蔬菜消費文化的建立。

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「外交家」22日撰文表示，一名前亞蔬員工控訴，遭到TAVI計畫經理不當對待、霸凌、種族歧視，甚至被要求不得在台灣管理層及國合會員工之前用餐。

對此，國合會今日澄清，該文章進行不實連結，刻意抹黑國合會形象，為正視聽，國合會駐史瓦帝尼技術團已正式去函「外交家」雜誌要求更正，對國合會的不實指控進行澄清。

國合會表示，該文提及的「台灣－非洲蔬菜倡議」（TAVI）是由亞蔬－世界蔬菜中心所推動，並非國合會駐史瓦帝尼技術團與該機構共同簽約執行之合作計畫，文中所提及人員，更非國合會或駐團所屬人員。

國合會表示，在進行國際合作與人道援助時，國合會始終秉持高標準的透明度、問責性與職場倫理，針對該文在未經事實查證、且未向國合會核實資訊的情況下指涉本會，刻意攻擊國合會形象一事，國合會除由駐地團長去函要求更正，也將保留法律追訴的權利。

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