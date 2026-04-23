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    首頁 > 政治

    徐瑞希保住黨員資格！退黨反悔民事勝訴 籲民眾黨建構合法程序

    2026/04/23 17:48 記者翁靖祐、張文川／台北報導
    徐瑞希守住黨員資格，受訪時直言對民眾黨感到失望。（記者翁靖祐攝）

    徐瑞希守住黨員資格，受訪時直言對民眾黨感到失望。（記者翁靖祐攝）

    公共電視前董事徐瑞希2023年11月被民眾黨提名為不分區立法委員名單第17名，但民眾黨2024年8月接連爆發選務帳目申報不清等疑慮，徐瑞希以不滿副主席黃珊珊曾代理財團仲介法務、助長剝削移工為由，在個人臉書宣布退黨，民眾黨認為她已公示，完成退黨、剝奪其黨員權利。徐瑞希打民事訴訟要求確認黨員資格存在，並於今日獲得勝訴。

    宣判後，徐瑞希接受媒體受訪表示，民眾黨作為第三大黨，領1.5億補助費，應設立的正當法律程序卻都沒有設立。她說，當年很期待台灣新政治的出現，但結果卻讓大家感到失望，並呼籲民眾黨應趕快建構相關合法程序。

    徐瑞希指出，民眾黨認為她為了不分區立委名次，而來爭取利益，但黨也是把政治職位當成是利益或者是權利在交換，實在是令人滿失望的。

    徐瑞希表示，從去年2月開始就是循著黨內途徑在申訴，但民眾黨作為台灣的第三大黨，每年領1.5億的政黨補助金，但部分依據《政黨法》應該要設立的一些正當法律程序的機制卻都沒有設立。

    徐瑞希舉例，民眾黨一直到去年8月才通過財務管理條例，去年10月才成立仲裁機制。徐瑞希直言，一個在2019年就成立的政黨，那麼多該依照《政黨法》去建立的機制卻通通都沒有設。

    徐瑞希說，當年很多人都是支持台灣有一個「新政治」，但是很遺憾，這些日子以來，對於台灣民主政治改革有期待的一些人非常失望。徐瑞希期盼，民眾黨在未來這段時間，能夠真正落實《政黨法》裡面民主運作的原則，然後把該做的事情、該訂的法律、程序都能夠建構起來。

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