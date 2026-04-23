中國嗆中華民國總統不存在 梁文傑：不要再對中共有幻想

陸委會副主委梁文傑今（23日）在例行記者會中回答媒體相關提問。（記者叢昌瑾攝）

賴總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，因中國打壓而告吹。中國外交部昨嗆聲，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」，任何人以這種身分招搖撞騙，都是逆歷史潮流而動，只會自取其辱。陸委會發言人梁文傑今表示，中共實際立場就是這樣，不承認中華民國存在、中華民國沒有總統，「我是勸國內一些政治人物，不要再對中共對台政策有什麼幻想」。

中國外交部說，事實十分清楚，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」，任何人以這種身分招搖撞騙，都是逆歷史潮流而動，只會自取其辱。「一個中國原則」是人心所向、大勢所趨、大義所在，任何人都無法阻擋中國終將統一的歷史潮流。台獨勢力的分裂圖謀只是螳臂當車，必將自取滅亡。

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國台辦發言人張晗昨日則在例行記者會三度嗆聲說，「台灣是中國一部分，沒有什麼總統」，宣稱中方一貫以一中原則對待「台灣地區」對外交往問題，堅決反對任何企圖在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」的行徑，並大讚非洲三國堅持「一個中國原則」。

對此，梁文傑表示，中國外交部的說法，通常是由台灣外交部回應，但還是要講，中國外交部的講法跟昨天國台辦發言人的講法，基本上是類似的。國台辦講「台灣沒有什麼總統」，中國外交部講得也差不多，那就表示中共立場是很明確的，只是以前話沒有講得這麼明。

梁文傑指出，有時候國民黨來做客，大家就講一些話術，但實際上中共立場就是這樣，不承認中華民國的存在，中華民國沒有總統。「我是勸國內一些政治人物，不要再對中共的對台政策有什麼幻想，這些幻想都是建立在不切實際的基礎上，「聽聽人家真正講的是什麼，大家都聽得懂」。

陸委會發言人梁文傑今天表示，中共實際立場就是這樣，不承認中華民國存在、中華民國沒有總統，「我是勸國內一些政治人物，不要再對中共對台政策有什麼幻想」。（記者陳鈺馥攝）

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