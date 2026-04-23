柯文哲稱賴清德不能出訪「搞不好很高興」 梁文傑批：散布陰謀論

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼行程，因中國強力打壓告吹。民眾黨創黨主席柯文哲今日聲稱，賴總統「搞不好很高興」，因為競選連任要「升高對立」，最後再使出「芒果乾」這招。陸委會發言人梁文傑今天痛批，沒有人被抓去關，然後判刑10幾年會高興的，柯文哲居然說賴總統「搞不好很高興」，其實就是散布陰謀論，在幫中共卸責。

柯文哲與陳佩琪夫婦23日到宜蘭縣為民眾黨縣長參選人陳琬惠助選，媒體問他有關賴總統出訪受挫有何看法？柯文哲回說，目前世界還是中美對抗局勢，台灣如何尋找最佳存活空間是當務之急，隨後話鋒一轉，直指賴總統對自己不能出訪，搞不好很高興，因為符合一貫戰略，想藉此升高對立。

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柯文哲：賴清德升高對立 再靠芒果乾拚連任

柯文哲說，賴總統競選連任的策略，很像2004年阿扁的打法，因為個少數政府，所以不斷升高對立，最後再使用這個芒果乾這招，很多人認為後面操盤就是邱義仁，這其實也很像啦，他實在很不想用「狗改不了吃屎」這句粗俗的話。

梁文傑在陸委會例行記者會指出，「我聽到這些話真的很錯愕」，因為柯文哲在面對司法這一年多以來，其實有人就說柯文哲搞不好很高興，因為這樣可以挑動支持者的情緒、升高對抗，然後因為民眾黨是一個少數黨，所以最佳策略就是不斷地升高對立，支持者才不會散掉。

梁文傑進一步說，「我都說我不相信，因為沒有人被抓去關，然後被判刑10幾年會高興的，我都不相信這種事」，可是柯文哲今天竟然可以說賴總統對於外交被打壓「搞不好很高興」，甚至明確出來這個策略是設計好的，聲稱是為了選戰，「這種說法我覺得非常不恰當」。

「我嚴重一點講，實際上是散布一種陰謀論！」梁嚴正表示，其實這是幫中共卸責，柯文哲實際是在講「中共沒錯啊、錯的是賴總統」。在台灣外交被打壓全民都覺得憤慨的時候，一個重要的在野黨領導人居然可以講這樣的話，所謂「言為心聲」，你講這些話就反應出來，你這個人真正思想到底是什麼，「我只能這麼說」。

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