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    首頁 > 政治

    民進黨澎湖縣黨部黨職改選抽籤 號次揭曉

    2026/04/23 17:23 記者劉禹慶／澎湖報導
    許國英由民主前輩薛博遠代抽，抽中1號籤王。（許國英提供）

    許國英由民主前輩薛博遠代抽，抽中1號籤王。（許國英提供）

    年底澎湖5合1選戰將屆，民進黨澎湖縣黨部今（23）日舉行黨職改選抽籤號次，除第17屆主委雙雄對決外，第17屆縣黨代表、第22屆全國黨代表，幾乎都是「同額競選」，直接宣布當選，只有攸關年底選戰操盤手的澎湖縣黨部主委，呈現激烈角逐之戰。

    原本在澎湖擁有執政優勢的民進黨，在縣長陳光復大年初一意外摔倒受傷昏迷，主將缺席狀況下，讓整個佈局大亂，更顯操盤手重要性，但今年出現「民主戰將」許國英與「武轎之父」盧長在龍頭之爭，形成雙雄之爭，勝出者必須肩負年底大選勝敗重責，責任相當重大。經抽籤結果，許國英1號、盧長在2號。

    至於第22屆全國黨代表，應選2席、參選2席，1號吳武宗、2號邱（羽（上）王（下）），等於同額競選。第17屆縣黨代表27人參選、應選26席，依抽籤順序1號許世隆、2號徐奕緁、3號陳雅惠、4號賴沛瑜、5號葉清平、6號蔡玉芩、7號宋靜怡、8號陳美珠、9號吳銘晃、10號徐婉怡、11號陳河財、12號洪涼好、13號蔡慧玲。

    14號薛沛婕、15號許家瑋、16號柯少嵐、17號許金仲、18號張傳玉、19號倪裕淵、20號盧嘉豪、21號歐月珠、22號許金慶、23號張平浪、24號張有修、25號阮氏鳳、26號陳萬福、27號陳麗花，5月24日進行選舉。

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