馬英九近半年未公開露面 安全規格仍高僅次於「他」

前總統馬英九驚傳出現失智症狀，事實上，馬英九去年11月1日出席國民黨全代會，是最近一次公開露面，這已是將5個多月前不過，馬英九申請的安全警衛人員仍高達8人。（資料照）

馬英九基金會爆發「家變」，還驚傳前總統馬英九出現失智症狀，事實上，馬英九去年11月1日出席國民黨全代會，是最近一次公開露面，這已是5個多月前，就連去年「馬習會」10週年研討會，他也臨時缺席。雖然馬英九已鮮少有公開行程，但他申請的安全警衛人員仍高達8人，僅次於行政院長卓榮泰。

馬英九終止卸任總統禮遇，後續維安轉由警政署執行。根據內政部最新送交立法院報告，警政署2025年下半年執行「中央機關首長及特定人士派遣安全警衛」，共計警衛對象36位、安全警衛人員122人，較上半年新增運動部長李洋外，其餘變化不大。

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根據內政部報告，警衛對象36位中，9位屬「特定人士」，包含總統府祕書長潘孟安丶國安會祕書長吳釗燮丶前總統馬英九、前副總統連戰丶前副總統蕭萬長丶前副總統呂秀蓮丶前副總統吳敦義丶前行政院長蘇貞昌、前立法院長王金平，其中蘇貞昌與王金平從2025年2月1日申請到2026年1月31日。

以申請警衛人數來看，行政院長卓榮泰安全警衛共36人（含寓所18人）最多，維持過去閣揆的維安人數規模，其次是馬英九的8人，至於立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋為6人（均含寓所4人），而但現任的副閣揆鄭麗君僅申請2人。

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