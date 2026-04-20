李貞秀聲請假處分！ 張育萌：黃國昌不能再怯戰吧？

李貞秀開直播時秀出向台北地方法院聲請假處分的文件，並強調立院離職文件她尚未簽署。對此，張育萌發文表示：「民眾黨都被送上法院了，黨主席不能再怯戰吧？黃國昌，趕快出來打球啦。」（圖擷取自李貞秀YT）

民眾黨中配「立委」李貞秀遭開除黨籍後，與黨中央高層「開戰」，昨日（19日）深夜開直播時，秀出向台北地方法院聲請假處分的文件，並強調立院離職文件她尚未簽署。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文表示：「民眾黨都被送上法院了，黨主席不能再怯戰吧？黃國昌，趕快出來打球啦。」

張育萌表示，李貞秀直播時宣布聲請假處分，並拿出相關單據，顯然是17日時就去告了，而李貞秀說不會告黃國昌，而是告「民眾黨開除她的程序」，如此一來，陳智菡和黃國昌口中「密室逼宮」的神秘會議紀錄，就必須拿出來了。

請繼續往下閱讀...

張育萌分析，現在最重要的爭執點有三個，首先是「密室逼宮」的神秘會議，明明有黃國昌、陳智菡、周榆修、陳清龍和李貞秀共5人，但最後的會議紀錄只有4個人簽名，就是沒有李貞秀，卻被當成開除李貞秀的重要理由；第二，李貞秀被送中評會，是因為「指控高虹安收柯文哲 700 萬」，但最後民眾黨開除她的理由，卻變成李貞秀「已經送到中評會後」，才在會議上「提到錢」，開除的理由和一開始送中評會的理由根本兩碼子事，這樣會變成一個「永動機」，等於先把人送進中評會，才有後面的行為，但這個後面的行為，卻反過來變成開除的理由。

張育萌表示，第三個爭論點是開除李貞秀用的《紀律評議裁決準則》32條是「違反黨團議事運作」，以及36條「其他違紀行為」，但時至今日，李貞秀都不具合法立委資格，他能違反什麼「黨團運作」，加上李貞秀指控高虹安之後立刻道歉，這樣算能夠直接開除的違紀行為嗎？上述問題黃國昌原本打算閃到底，現在可能因為李貞秀聲請假處分，導致民眾黨勢必要拿出證據。

張育萌指出，李貞秀說她至今沒收到民眾黨中評會決議的紙本通知，所以立法院給她一份離職書，她也還沒簽。而李貞秀在被開除那天先發了一篇文說自己「不會提告」，但因為黃國昌「毀諾在先」，所以李貞秀「撤掉那篇文」，她說自己原本承諾的通通不算，而柯文哲隔空叫李貞秀冷靜，所以李貞秀已經把下週所有通告推掉。

張育萌強調，民眾黨個號稱「科學、理性、務實」的政黨，被李貞秀憑一己之力掀個底朝天，實在有夠諷刺，證明整個黨的運作，早就是靠黃國昌的一人意志。張質疑：「一審被判貪污有罪，都可以被奉為精神領袖，結果在黨內當吹哨者就會被開除。這個黨到底有什麼邏輯可言？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法