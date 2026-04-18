傳中共動員公協會要我吞「惠台」措施 王智盛：企圖影響年底選情

兩岸學者王智盛受訪時表示，過去中國推出「惠台」26條、31條，也沒有台灣業者聯合出面表態，此應是首次。（資料照）

全國商業總會理事長許舒博20日上午10時將召開「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等7大公協會代表出面表態，兩岸學者王智盛受訪時表示，過去中國推出「惠台」26條、31條，也沒有台灣業者聯合出面表態，此應是首次，他研判應是藉此向政府施壓，企圖影響年底選情。

中央警察大學國境學系教授王智盛說，過去中國祭出26條、31條「惠台」措施，都是「小恩小惠」，以「台灣單向到中國」為主，例如台灣農漁產品輸中、台青赴中創業就業等，不過，此次談到要台灣開放直航航點與觀光，等於是「中國來台灣」的部分。

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王智盛分析，若20日的記者會，由商總出面，把觀光、旅行業者、遊覽車業者等都找出來，這種動員式聲援北京「惠台」措施的動作，過去不曾出現，應是首次。過去沒有這麼大動員，而此次卻聯合7大公協會，因為這些項目，對中國而言，也有助擴大中國對台統戰，台辦系統希望達到業績、KPI，以證明國共交流是有用的。

王智盛強調，雖然業者站出來施壓，政府立場也不應該改變，「該堅持的還是要堅持」，無論是航點與觀光，對岸動輒「說開就開、說禁就禁」，最後受傷害的還是民眾與業者，政府也會要出來收拾善後，因此這些必須透過政府公權力協商，才能要確保不會有這樣的狀況發生。

王智盛也認為，在鄭習會後，此次透過特定人士串聯，形塑成民進黨政府阻礙交流、阻礙相關業者生計，今年選舉時就可以對外宣稱政府阻礙業者，呼籲選民透過選票，來教訓台灣政府，所以也有分化效果，等於是「一魚兩吃」、兩手策略同時進行。

商總︰沒有受到任何壓力！別想太多！

〔記者高嘉和/台北報導〕商業總會才剛通知將邀集旅行、旅館、食品、糕餅、青果、遊覽車等產業代表，在20日舉辦「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」，中評社隨即撰文「商總20日結合七大公會站出來挺陸十項惠台」，引發議論紛紛。商總理事長許舒博昨透過幕僚強調，「我們絕對沒有受到誰的壓力、更沒有要向政府施壓；只是彙整各界意見，中性表達建議」。

幕僚轉達，理事長許舒博已跟陸委會聯繫，陸委會跟他說，沒有說他被中國施壓或被動員；許舒博強調，「請勿妄自揣測他被施壓或被動員」。

據透露，商總17日才發出採訪通知，中評社下午5點多就刊登「商總20日結合七大公會站出來挺陸十項惠台」，商總也是嚇了一跳，隨即不少理監事或會員來電詢問倒底怎麼一回事，為何會出現「挺陸十大惠台」說法，這樣只會讓這場看法說明會被模糊焦點；商總強調，整個通知字眼都都很中性，就是怕「被誤會大做文章」。

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